SPECTRAL präsentiert die Structural Solar Façade, ein System, das bestehende Fassaden in energieerzeugende Architektur verwandelt.

Wien / Österreich (OTS) -

PV-Anlagen auf dem Dach lassen sich bei bestehenden Gebäuden leicht nachrüsten. Gebäudeintegrierte Lösungen erfordern dagegen eine detaillierte Planung und werden meist im Neubau eingesetzt. Doch die meisten Gebäude, in denen wir in Zukunft leben werden, gibt es bereits. Und in unseren Städten bleiben große Fassadenflächen weitgehend ungenutzt.

Die Structural Solar Façade von SPECTRAL soll diese Lücke schließen. Das proprietäre Montagesystem ermöglicht eine schnelle Installation an bestehenden Gebäuden mit minimalem Eingriff. Statt einer neuen Verkleidung erneuert eine einzige Investition das Erscheinungsbild des Gebäudes und erzeugt zugleich Strom. Sie senkt die Energiekosten über Jahrzehnte, verschattet das Gebäude in immer heißeren Sommern und macht seine erneuerbare Energie sichtbar.

SPECTRAL steht für die Idee, dass Solarenergiesysteme keine technischen Zusätze zu Gebäuden sein sollten. Sie sollten als Teil der Architektur gestaltet werden, mit einer eigenen ästhetischen Qualität. Eine leichte tragende Schicht integriert transluzente Photovoltaikmodule in ein durchlässiges Fassadensystem. So entsteht erneuerbare Energie, während Tageslicht und Raumqualität erhalten bleiben. „Systeme wie dieses könnten das Aussehen unserer Gebäude und Städte in einer nachhaltigeren Zukunft mitgestalten“, sagen die SPECTRAL-Mitgründerinnen Zsuzsa Péter und Anna Gulinska.

Die erste Structural Solar Façade wurde in der Eisfabrik Wien installiert. Auf 24 m² erreichen 32 Module mit 50 % Transparenz eine installierte Leistung von 1.840 Wp. Die Anlage erzeugt seit September 2026 Strom.

SPECTRAL arbeitet bei der Tragwerksplanung mit Bollinger + Grohmann und bei der Detailplanung mit Werner Sobek zusammen. Die Montage übernahm die Montron GmbH.

SPECTRAL ist ein frauengeführtes Unternehmen mit Sitz in Wien, gegründet von Zsuzsa Péter und Anna Gulinska. SPECTRAL konzentriert sich auf die Energieperformance von Gebäuden und kompromisslose architektonische Gestaltung.