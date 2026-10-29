Wo die Tiroler Krippenkunst ihren Anfang nahm

Region Hall-Wattens (OTS) -

Diese besonderen Krippen können auch beim sogenannten „Krippeleschaug’n“ bewundert werden.

Tulfer Dorfkrippe: Wo Hirten Lederhosen tragen

Die Dorfkrippe in Tulfes ist weit mehr als eine biblische Darstellung, sondern ein kulturhistorisches Unikat. Die kunstvoll aus Holz geschnitzten Gliederpuppen beeindrucken durch ihre beweglichen Arme und Füße. Ein besonderes Detail: Die Hirtenfiguren sind nicht etwa orientalisch gewandet, sondern tragen die traditionelle Tiroler Tracht inklusive Lederhosen.

Der Tulfer Krippenschatz wird jedes Jahr vor dem dritten Adventsonntag aufgestellt und ist bis kurz vor dem Sebastianitag am 20.01. zu sehen. Ein „Geheimtipp“: Das Jesukind in der Pfarrkirche Tulfes ist immer ab dem 24.12. zu bewundern.

Die drei ältesten Krippen in Mitteleuropa

Auch die Krippe der Jesuitenkirche in Hall (1609) zählt zu den ältesten Krippen in Mitteleuropa, genauso wie die älteste noch erhaltene, private Krippe am Maxnhof in Thaur, die auf die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts zurückdatiert wird.

UNESCO Immaterielles Weltkulturerbe: Das „Krippeleschaug’n“

In der Weihnachtszeit können auch Gäste diese besonderen Kunstwerke erleben: Beim traditionellen „Krippele schauen“. Eine Tradition in der Region Hall-Wattens, die seit dem Jahr 2021 Immaterielles Weltkulturerbe ist. In mehreren Häusern öffnen Einheimische ihre Türen und laden bei der geführten Krippentour dazu ein, die kunstvoll gefertigten Krippen zu sehen. Den Besucher*innen bei einem Plausch ein „Gloriawasser“ und auch Selbstgebackenes zu servieren - das ist Ehrensache. Ab ca. 22.12.2026 findet das Krippeleschaug’n in verschiedenen Orten der Region statt. Alle Infos und Termine unter: www.hall-wattens.at/krippen

Drei Tage Auszeit vor Weihnachten

Zwei Übernachtungen, eine Stadtführung in Hall in Tirol, ein Heißgetränk am Haller Adventmarkt inkl. Adventtasse, ein Eintritt in das Museum Münze Hall sowie in die Swarovski Kristallwelten. Buchbar von 20.11. bis 23.12.2026 ab Ꞓ 135.- p.P. unter www.hall-wattens.at/advent