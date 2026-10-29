10 Jahre CED-Nursing Austria – Pflegekompetenz bei Chronisch Entzündlichen Darmerkrankungen

Wien (OTS) -

Vor zehn Jahren von wenigen standhaften Verfechter:innen ins Leben gerufen ist CED-Nursing Austria heute eine tragende Säule in der Versorgung von Menschen mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Zum Jubiläum präsentiert sich der Verein mit neuem Look & Feel und einer komplett überarbeiteten Website. Zu den etablierten Programmen zählen der CED-Nursing Förderpreis / Travel Grant, der heuer bereits zum vierten Mal vergeben wird, und die CED-Nursing Weiterbildung nach § 64 GuKG, die 2027 in ihren fünften Jahrgang startet. Ein Höhepunkt des Jubiläumsjahres liegt bereits hinter dem Verein: das 10. CED-Nursing Jubiläumssymposium in Bad Ischl.

Warum spezialisierte Pflege bei CED zählt

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) – allen voran Morbus Crohn und Colitis ulcerosa – begleiten Betroffene meist ein Leben lang, mit Schüben, die Alltag, Beruf und Psyche gleichermaßen belasten können. International zeigt die Evidenz - etwa die Konsensusarbeit von N-ECCO (Nurses of the European Crohn's and Colitis Organisation) – dass spezialisierte CED-Pflege einen messbaren Unterschied macht: So ist sie beispielsweise mit weniger Inanspruchnahme von Notfallambulanzen und reduzierten Hospitalisierungen assoziiert – bei gleichzeitig höherer Patient:innenzufriedenheit und besserer Kosteneffektivität.¹ Österreich ist an dieser internationalen Leitlinienarbeit über CED-Nursing-Austria-Präsident Tobias Mooslechner, der als Mitglied im N-ECCO-Komitee vertreten ist, direkt beteiligt. Genau hier setzt CED-Nursing Austria seit zehn Jahren an: als Fachgesellschaft, die die Rolle der CED-Nurse in Österreich professionalisieren, Fort- und Weiterbildung strukturieren und Pflegefachpersonen ein verlässliches Netzwerk und eine fachliche Heimat zur Verfügung stellen.

Zehn Jahre im Dienst der Pflegekompetenz

Was 2016 als Initiative begann, hat sich zu einem festen Bestandteil der österreichischen CED-Versorgungslandschaft entwickelt. Maßgeblich war dabei das Engagement von Gründerin Anita Beyer, die den Verein aus der Taufe hob und bis heute im Vorstand tätig ist. „ Als wir CED-Nursing Austria gegründet haben, waren spezialisierte CED-Pflegepersonen in Österreich kaum sichtbar. Ein paar Kolleg: innen ließen sich damals noch im Ausland, in Deutschland oder Großbritannien, ausbilden. Heute sind CED-Nurses aus der Versorgung nicht mehr wegzudenken “, blickt Anita BEYER, Gründerin von CED-Nursing Austria, stolz auf die letzten zehn Jahre zurück.

Re-Branding und neue Website mit e-Learning Fachbereich

Zum Jubiläum erneuert sich CED-Nursing Austria auch nach außen: Ein überarbeitetes visuelles Erscheinungsbild und eine komplett neu aufgesetzte Website bündeln künftig Fachcontent, Fortbildungsangebote und Serviceinformationen an einem Ort – leicht zugänglich für Pflegefachpersonen, übersichtlich für Institutionen und Partner:innen. Neben dem neuen Auftritt stehen die etablierten Programme des Vereins weiter im Zentrum:

CED-Nursing Förderpreis / Travel Grant: Heuer bereits zum vierten Mal vergeben, unterstützt der Förderpreis engagierte CED-Pflegepersonen bei Fortbildung, Hospitationen und fachlichem Austausch.

Heuer bereits zum vierten Mal vergeben, unterstützt der Förderpreis engagierte CED-Pflegepersonen bei Fortbildung, Hospitationen und fachlichem Austausch. CED-Nursing Weiterbildung (§64 GuKG): 2027 startet mit dem fünften Jahrgang bereits die nächste Runde der spezialisierten Pflegeausbildung – in Kooperation mit dem ÖGKV Steiermark. Ein Beleg dafür, dass die Nachfrage zur Qualifizierung in diesem Bereich hoch ist und in der Praxis Anwendung findet. Seit Start haben 60 diplomierte Pflegekräfte die Spezialausbildung durchlaufen.

10. CED-Nursing Symposium 2026 in Bad Ischl

Unter Rekordteilnahme ging das 10. CED-Nursing Symposium vom 01.- 02. Oktober 2026 im Kongress- & Theaterhaus in Bad Ischl über die Bühne – ein Meilenstein, der die zehnjährige Entwicklung des Vereins sichtbar macht: von einer kleinen Fachrunde zu einer Veranstaltung, die heuer mit 26 ÖGKV-PFP®-Punkten approbiert war und CED-Pflegepersonen aus allen Bundesländern zusammenbrachte. Selbst internationale Kolleg:innen sind zur Tagung angereist.

„ Zehn Symposien sind für mich zehn Beweise dafür, dass es diesen fachlichen Austausch und kontinuierliche Fortbildung braucht. Wir sind als Verein erwachsen geworden: mit klaren Strukturen, verlässlichen Programmen und einer Stimme, die auch international Resonanz erzeugt ", erklärt Tobias MOOSLECHNER, MSc, Präsident von CED-Nursing Austria sowie Mitglied im N-ECCO Komitee.

Gemeinsam stärker: Partnerschaften, die tragen

Ein wesentlicher Teil der CED-Nursing-Austria-Geschichte ist die Zusammenarbeit mit anderen Initiativen. Besonders eng ist die Kooperation mit der Arbeitsgruppe CED der Österreichischen Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie (ÖGGH) sowie mit der Österreichische Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung (ÖMCCV) und dem CED-Kompass: Gemeinsam mit CED-Kompass betreibt CED-Nursing Austria bereits seit Jahren die CED-Helpline – ein niederschwelliges Beratungsangebot für Betroffene, das zeigt, wie eng Pflege, Medizin und Patient:innenorganisationen in Österreich beim Thema CED bereits zusammenarbeiten.

Über CED-Nursing Austria

CED-Nursing Austria ist die österreichische Fachgesellschaft für Pflegekompetenz bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Der Verein fördert die Professionalisierung der spezialisierten CED-Pflege durch Fort- & Weiterbildung, fachlichen Austausch und Öffentlichkeitsarbeit und arbeitet dafür eng mit medizinischen Fachgesellschaften und Patient:innenorganisationen zusammen.