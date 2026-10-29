  • 29.10.2026, 08:00:36
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MCI goes Vienna: UN Generalsekretär Ban Ki-moon über Klima und globale Verantwortung

Hochkarätige Gastvorlesung von UN-Generalsekretär aD Ban Ki-moon in Wien | MCI Honorarprofessor beleuchtet Klimakrise, Global Citizenship und die Rolle junger Menschen

Ban Ki-moon, ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Nationen und MCI Honorarprofessor, bei seinem Vortrag zum Thema „Climate Crisis & Global Citizenship“.
Innsbruck / Wien (OTS) - 

Eine international herausragende Persönlichkeit zu Gast bei MCI | Die Unternehmerische Hochschule®: Am 23. Oktober 2026 hielt Ban Ki-moon, achter Generalsekretär der Vereinten Nationen und MCI Honorarprofessor, im Rahmen der MCI Distinguished Guest Lecture Series einen Vortrag zum Thema „Climate Crisis & Global Citizenship“. Im Großen Festsaal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien standen die globalen Herausforderungen des Klimawandels, die Bedeutung weltbürgerlicher Verantwortung und die Rolle junger Menschen bei der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft im Mittelpunkt.

Globale Herausforderungen gemeinsam gestalten

Als ehemaliger UN-Generalsekretär (2007–2016) zählt Ban Ki-moon zu den international profiliertesten Persönlichkeiten im Einsatz für Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung und multilaterale Zusammenarbeit. Während seiner Amtszeit trieb er insbesondere das Pariser Klimaabkommen und die Verabschiedung der Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen maßgeblich voran.

In seinem Vortrag „Climate Crisis & Global Citizenship“ beleuchtete Ban Ki-moon die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit und gesellschaftlicher Verantwortung bei der Bewältigung der Klimakrise. Besonderes Augenmerk galt jungen Menschen und ihrem Potenzial, als zukünftige Entscheidungsträger eine nachhaltige, solidarische und vernetzte Welt aktiv mitzugestalten.

Zu den Gästen der hochkarätigen Veranstaltung zählten unter anderem der ehemalige österreichische Bundespräsident Heinz Fischer sowie der frühere Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung Heinz Faßmann. Darüber hinaus nahmen zahlreiche weitere Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft teil.

Internationale Perspektiven am MCI

Mit der MCI Distinguished Guest Lecture Series bietet die Unternehmerische Hochschule® ihren Studierenden die Möglichkeit, mit international führenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft in Austausch zu treten. Der Besuch Ban Ki-moons unterstreicht die internationale Ausrichtung des MCI sowie dessen Bestreben, Nachhaltigkeit, globale Verantwortung und gesellschaftliche Zukunftskompetenzen in Studium, Lehre und Forschung zu verankern.

MCI Rektor Andreas Altmann betont: „Mit unserem MCI Honorarprofessor Ban Ki-moon dürfen wir wiederkehrend eine Persönlichkeit an der Unternehmerischen Hochschule® begrüßen, die eine zukunftsfähige internationale Klimapolitik und im globalen Kontext entscheidend mitgestaltet hat. Sein ungebrochenes Engagement zeigt eindrucksvoll, wie wichtig internationale Zusammenarbeit und persönliche Verantwortung für die Bewältigung globaler Herausforderungen sind. Gerade jungen Menschen möchten wir Mut machen, über Grenzen hinweg zu denken, Verantwortung zu übernehmen und die Zukunft aktiv mitzugestalten.“

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Vorschau Bild von Ban Ki-moon, ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Nationen und MCI Honorarprofessor, bei seinem Vortrag zum Thema „Climate Crisis & Global Citizenship“. [Bild, 2.21MB]
Vorschau Bild von Zahlreiche hochrangige Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nahmen an der Angeregte Diskussion im Anschluss an den Vortrag von Ban Ki-moon. V. l.: MCI Rektor Andreas Altmann, Botschafter aD Michael Reiterer, SG Ban Ki-moon, Benedicta Apuamah, Monika Fröhler (CEO, Ban Ki-moon Foundation). [Bild, 2.24MB]
Vorschau Bild von Zahlreiche hochrangige Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nahmen an der Veranstaltung teil. V. l.: MCI Rektor Andreas Altmann, Botschafter Choi Yoo Min, Botschafter aD Michael Reiterer, Frau Ban, Ban Ki-moon, Bundespräsident aD Heinz Fischer, Benedicta Apuamah, Monika Fröhler, Präsident der ÖAW Heinz Faßmann, Botschafter Ham Sang-wook [Bild, 2.47MB]
Vorschau Bild von Ban Ki-moon, ehemaliger UN-Generalsekretär und MCI Honorarprofessor, gemeinsam mit MCI Rektor Andreas Altmann. [Bild, 2.85MB]

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