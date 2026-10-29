3SI Immogroup auf Wachstumskurs: Über 300 Wohnungsverkäufe und Expansion nach Graz und Salzburg

Wien (OTS) -

Mehr als 300 verkaufte Wohnungen seit Jahresbeginn, fünf Fertigstellungen in nur zwei Monaten, drei neue Wiener Zinshäuser und der Verkaufsstart in Graz und Salzburg: Die 3SI Immogroup blickt auf ein drittes Quartal zurück, das von zahlreichen Meilensteinen in unterschiedlichen Geschäftsbereichen geprägt war. Im Jahr ihres 25-jährigen Bestehens zeigt das Wiener Familienunternehmen damit, dass es auch in einem herausfordernden Marktumfeld konsequent entwickelt, baut, ankauft und verkauft.

Die Bilanz der Monate Juli bis September spiegelt die gesamte Wertschöpfungskette der 3SI Immogroup wider: vom Verkauf und der Übergabe fertiger Wohnungen über neue Projekte in Bau und Vertrieb bis zum Ankauf weiterer Zinshäuser. Neu ist, dass dieses Modell nun auch in Graz und Salzburg zum Einsatz kommt.

„Mehr als 300 verkaufte Wohnungen seit Jahresbeginn sind, gerade im aktuellen Marktumfeld ein starkes Zeichen. Sie bestätigen uns darin, unseren Weg konsequent weiterzugehen und auf Qualität, attraktive Lagen und nachhaltige Projektentwicklung zu setzen. Dass wir gleichzeitig neue Projekte fertigstellen, weitere Liegenschaften ankaufen und unsere Vertriebsaktivitäten auf Graz und Salzburg ausweiten konnten, ist vor allem der Leistung unseres Teams und der Zusammenarbeit mit unseren Partnern zu verdanken“, so Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

Fünf Fertigstellungen in zwei Monaten

Im Juli und August schloss die 3SI Immogroup gleich fünf Wohnprojekte in Wien ab und brachte damit 97 Eigentumswohnungen auf den Markt. Dazu zählen THE ANTHONY in der Antonigasse 79 in Hernals, Le Petit Lion in der Rotenlöwengasse am Alsergrund und das gemeinsam mit JP Immobilien entwickelte PRUNKSTÜCK in der Tendlergasse 3. Hinzu kommen die Sanierungen in der Absberggasse 9 in Favoriten und am Friedrich-Engels-Platz 20 in der Brigittenau.

Im September folgte bei THE ANTHONY der wohl schönste Meilenstein: Die 3SI Immogroup übergab die fertiggestellten Wohnungen und Townhouses an ihre neuen Eigentümer. Das ÖGNI-Gold-zertifizierte Neubauprojekt ist nahezu vollständig verkauft. Auch beim PRUNKSTÜCK läuft die Übergabe an die neuen Eigentümer bereits seit August.

Die nächsten Projekte stehen bereit

Parallel zu den Wohnungsübergaben schreitet die Entwicklung weiterer Projekte voran. Gemeinsam mit WINEGG startete die 3SI Immogroup im September den Verkauf von AM SPITZ 5 in Floridsdorf. Nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Floridsdorf entfernt entstehen 118 Eigentumswohnungen darunter fünf Rooftop-Townhouses mit rund 38 bis 121 m² Wohnfläche.

Ankaufskurs bei Wiener Zinshäusern fortgesetzt

Parallel dazu hat die 3SI Immogroup ihren Bestand weiter ausgebaut. Das Unternehmen erwarb drei Zinshäuser: in der Großen Pfarrgasse im 2. Bezirk, in der Hohlweggasse im 3. Bezirk und in der Hagenberggasse im 13. Bezirk. Gemeinsam umfassen die Liegenschaften mehr als 4.500 m² Nutzfläche und 59 Wohnungen. Geplant sind gezielte Aufwertungen, eine schrittweise Sanierung und der Einzelverkauf von Wohnungen.

Aus Wien nach Graz und Salzburg

Ende September folgte der nächste Schritt der Wachstumsstrategie. In Graz und Salzburg hat die 3SI Immogroup bereits in den vergangenen Jahren Liegenschaften angekauft und entwickelt. Nun bringt sie auch ihr in Wien bewährtes Abverkaufsmodell in die beiden Städte: Ausgewählte Wohnungen in charaktervollen Bestandsimmobilien werden hochwertig saniert und als Eigentumswohnungen angeboten – nach denselben Qualitätsstandards wie in Wien. Zugleich sucht 3SI in beiden Städten aktiv nach weiteren Zinshäusern, Grundstücken und Neubaumöglichkeiten.

25 Jahre Erfahrung, Blick nach vorne

Den Rahmen für dieses Quartal bildete ein besonderes Jubiläum: Am 11. September feierte die 3SI Immogroup mit rund 280 Gästen im Weltmuseum Wien ihr 25-jähriges Bestehen. Seit der Gründung 2001 hat die Unternehmensgruppe mehr als 200 Bauprojekte im Alt- und Neubausegment umgesetzt und beschäftigt heute über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Für die kommenden Monate bleibt der Kurs klar: Die 3SI Immogroup wird weiter ankaufen, entwickeln, bauen und verkaufen – in Wien ebenso wie in Graz und Salzburg.