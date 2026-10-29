  • 29.10.2026, 07:42:32
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ÖAMTC: Lange Staus im Frühverkehr nach Unfall auf A1

Über eine Stunde Zeitverlust für Linz Pendler:innen

Wien (OTS) - 

Donnerstagfrüh gegen 4:30 Uhr ereignete sich laut ÖAMTC auf der West Autobahn (A1) zwischen dem Knoten Linz und Asten in Fahrtrichtung Wien ein Unfall. Wegen Aufräumarbeiten stand den Verkehrsteilnehmern nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Zudem war eine Kehrmaschine im Einsatz, um eine größere Ölspur zu binden.

Der Stau reichte bis über den Knoten Haid auf die Welser Autobahn (A25) zurück. Der Zeitverlust betrug bereits mehr als eine Stunde. Auch auf der Mühlkreis Autobahn (A7) in Fahrtrichtung Knoten Linz mussten Autofahrer:innen im Frühverkehr Verzögerungen von über 30 Minuten in Kauf nehmen.

Wegen des großen Zeitverlusts auf der A1 versuchten etliche Linz-Pendler:innen auszuweichen. Dadurch bildeten sich auch Staus im untergeordneten Straßennetz, etwa auf der B1 (Wiener Straße) oder auf der B139 (Kremstal Straße) in Traun.

Nähere Informationen zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.

ÖAMTC-Services: Aktuelle Verkehrsinformationen finden Reisende unter www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC-Routenplaner unter www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs: www.oeamtc.at/apps

(Schluss)

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