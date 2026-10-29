  • 29.10.2026, 07:30:32
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Social Media im Mittelstand

Wie KI zum Wettbewerbsvorteil wird

Österreich/Wien (OTS) - 

Mehr Reichweite, bessere Kampagnen und messbare Erfolge – auch mit begrenzten Budgets. Künstliche Intelligenz eröffnet mittelständischen Unternehmen neue Chancen im Social-Media-Marketing. Doch wie lässt sich dieses Potenzial erfolgreich nutzen?

Die Spielregeln haben sich verändert: Organische Reichweite sinkt, der Wettbewerb steigt und Marketingbudgets müssen immer gezielter eingesetzt werden. KI hilft dabei, Zielgruppen präziser anzusprechen, Inhalte effizienter zu erstellen und Kampagnen datenbasiert zu optimieren.

Otto Koller, Herausgeber des MedienManagers, spricht mit Josef Raasch, CEO und Co-Founder der WLO.social GmbH, über konkrete Einsatzmöglichkeiten von KI, intelligente Budgetsteuerung und die Zukunft des Social-Media-Marketings.

Das Interview zeigt, wie gerade mittelständische Unternehmen mit überschaubaren Ressourcen von neuen Technologien profitieren können – und warum menschliche Kreativität und strategisches Denken weiterhin unverzichtbar bleiben.

Hier das gesamte Video ansehen

Otto Koller, Herausgeber des MedienManagers, spricht mit Josef Raasch, CEO und Co-Founder der WLO.social GmbH.

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