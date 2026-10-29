- 29.10.2026, 07:00:33
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Daily Dose für Hunde: Steirisches Start-up Hanfred bringt innovative Kräuter-Sticks auf den Markt
Nahrungsergänzung gehört für viele Menschen längst zur täglichen Routine. Mit einer neuen Produktlinie überträgt das steirische Unternehmen hanfred dieses Konzept auf die Hundeernährung. Die Daily-Dose-Kräuter-Sticks in 4 Varianten Darm, Gelenke, Relax und Sensitiv enthalten ausgewählte Kräutermischungen in einzeln portionierten Sachets und lassen sich einfach unter das Hundefutter mischen. Das farbige Metallic-Design setzt auch optisch neue Akzente.
Regionale Kräuter treffen auf modernes Produktkonzept
Auf eigenen Flächen in der Steiermark baut Hanfred Kräuter an. Die Farm-to-Bowl-Philosophie steht für nachvollziehbare Herkunft und transparente Rezepturen.
„Mit unseren Kräuter-Sticks möchten wir funktionale Futterergänzung so einfach wie möglich machen und zeigen, wie regionale Kräuter und moderne Produktkonzepte zusammenpassen“, erklärt Mitgründerin Isabella Hörtner-Fraiss.
hanfred entwickelt funktionales Tierfutter und Futterergänzungen. Die Kräuter-Sticks sind ab sofort über www.hanfred.at sowie im Fachhandel in Österreich und Deutschland erhältlich.
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Hanfred HTG GmbH
Laura Habel
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