Ausschreibung Verfassungspreis: Bewerbungen bis 15. Dezember 2026 möglich

Österreich / Wien (OTS) -

Der Verfassungspreis wird von der Stiftung Forum Verfassung verliehen, um herausragende Personen oder Personengruppen auszuzeichnen, die sich für die Vermittlung und Darstellung der Bedeutung der Verfassung und der unabhängigen Verfassungsgerichtsbarkeit engagieren.

Der Verfassungspreis ist mit insgesamt 40.000 Euro dotiert. Jeweils bis zu zwei Preise werden vergeben für

1. die Vermittlung der Bedeutung,

2. die wissenschaftliche Arbeit über die Darstellung der Bedeutung

der Verfassung als Legitimationsgrundlage einer auf den Prinzipien der Demokratie, des Rechtsstaates, des Bundesstaates, der Gewaltentrennung und der Freiheit gegründeten Republik sowie der Bedeutung einer unabhängigen Verfassungsgerichtsbarkeit.

Die Einreichungen können im eigenen Namen und für Dritte bis spätestens 15. Dezember 2026 elektronisch an die Stiftung Forum Verfassung (Email: [email protected] ) erfolgen. Als Tag der Bewerbung gilt der Tag des Einlangens.

Das Kuratorium der Stiftung Forum Verfassung ist mit der Aufgabe betraut, die Einreichungen zu sichten und die Preisträger:innen auszuwählen. Die Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung Forum Verfassung, die Grazer Historikerin Barbara Stelzl-Marx, betont: „Es liegt sowohl an Institutionen als auch an der Bevölkerung, die Verfassung in ihren Grundfesten ernst zu nehmen, zu stützen, zu schützen, zu leben und gemeinsam zum Klingen zu bringen.“



2025 wurde emer. o. Univ.-Prof. Dr. Peter Pernthaler mit dem Verfassungspreis in der Kategorie Wissenschaft ausgezeichnet, der Preis für die Vermittlung der Bedeutung der Verfassung ging an die Demokratieworkshops von Missing Link der Caritas der Erzdiözese Wien.

Die Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, VfGH-Präsident Christoph Grabenwarter und VfGH-Vizepräsidentin Verena Madner, würdigen die Prämierten und freuen sich auf die Einreichungen für 2027: „Die Preisträger:innen leisten einen entscheidenden Beitrag zum Schutz und Erhalt demokratischer Werte. Ihre herausragenden Leistungen und ihr Engagement für die Verfassung sind – so hoffen wir – auch für andere in der Wissenschaft und in der der Zivilgesellschaft ein Ansporn sich auf vielfältige Weise für unsere Verfassung, Demokratie und Rechtstaat einzusetzen.“

Preisverleihung

Die Verleihung des Verfassungspreises und die Überreichung der

Urkunden wird im Rahmen eines Festaktes in den Räumlichkeiten des

Verfassungsgerichtshofes am 13. Mai 2027 erfolgen.