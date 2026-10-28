Wie sicher sind Pampers Feuchttücher? Inhaltsstoffe, Hautverträglichkeit und externe Prüfungen im Überblick

Schwalbach am Taunus (OTS) -

Pampers prüft die Inhaltsstoffe und fertigen Formulierungen seiner Babyfeuchttücher auf Sicherheit und Hautverträglichkeit. Dazu gehören die sorgfältige Auswahl der Materialien, die Überwachung der Produktionsprozesse und Tests der fertigen Produkte. Ergänzend werden Pampers Feuchttücher durch externe Organisationen geprüft oder bewertet. Dermatologische Tests, die Akkreditierung durch die Skin Health Alliance und die Zertifizierung nach OEKO-TEX® STANDARD 100 haben dabei unterschiedliche Funktionen.

Pampers Feuchttücher müssen die jeweils geltenden gesetzlichen Anforderungen an die Sicherheit ihrer Inhaltsstoffe und der fertigen Produkte erfüllen. Die folgenden Antworten erläutern die Funktionen der Formulierung und ordnen die genannten Prüfungen und Studien ein.

Wofür sind die Pampers Feuchttücher entwickelt?

Pampers Feuchttücher werden speziell für die empfindliche Haut von Neugeborenen entwickelt. Im Mittelpunkt steht eine sanfte Reinigung, die die natürliche Hautbarriere unterstützt. Die Formulierungen werden sorgfältig auf Sicherheit und Hautverträglichkeit geprüft und eignen sich für die tägliche Anwendung im Windelbereich.

Welche Funktion hat das pH-Puffersystem in Pampers Feuchttüchern?

Das pH-Puffersystem in Pampers Babyfeuchttüchern hilft, den natürlichen, leicht sauren pH-Wert der Haut nach Kontakt mit Urin und Stuhl wiederherzustellen. Reines Wasser und Watte reicht oft nicht aus.

Was zeigt die Studie von 2021 zu einer kombinierten Windel- und Feuchttuchroutine?

Eine von Pampers Expert:innen durchgeführte und 2021 in Pediatric Dermatology veröffentlichte Studie untersuchte eine Pflegeroutine aus einer Windel mit Schutzbalsam und einem pH-ausgleichenden Feuchttuch. Bei Babys mit dieser Pflegeroutine wurden seltener schwere Formen von Windelausschlag beobachtet. Die Ergebnisse beziehen sich auf die untersuchte Produktkombination; ein eigenständiger Effekt des Feuchttuchs lässt sich daraus nicht ableiten.

Was zeigt die Studie von 2025 zum Vergleich mit Baumwollwaschlappen und Wasser?

Eine 2025 in Global Pediatrics veröffentlichte Studie verglich pH-puffernde Feuchttücher mit Baumwollwaschlappen und Wasser. Die untersuchten Feuchttücher trugen zu einem niedrigeren pH-Wert und weniger sichtbarer Rötung der Haut bei. Diese Ergebnisse beziehen sich auf die untersuchten Produkte und Vergleichsbedingungen. Sie belegen keine pauschale Überlegenheit aller Feuchttücher gegenüber Wasser oder eine Wirkung aller Pampers Produktvarianten.

Worauf sollten Eltern bei Babyfeuchttüchern achten?

Sanfte, pH-ausgleichende Formulierung: Feuchttücher sollten helfen, den natürlichen, gesunden pH-Wert der zarten Babyhaut zu erhalten.

Sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe: Wasser löst Verschmutzungen, entfernt ölige oder klebrige Rückstände aber nicht immer vollständig. Weitere Inhaltsstoffe unterstützen die Reinigung, helfen, den natürlichen pH-Wert der Haut zu bewahren, und tragen zur Haltbarkeit der Feuchttücher bei.

Dermatologisch getestet: Achten Sie auf unabhängige Prüfungen und Akkreditierungen, etwa durch Dermatest oder die Skin Health Alliance.

Welche Inhaltsstoffe enthalten Pampers Feuchttücher?

Pampers® Feuchttücher sind alkoholfrei. Pampers Aqua Soft Touch, 99 % Water Wipes und Sensitive Feuchttücher sind außerdem auch parfümfrei. Die Zusammensetzung unterscheidet sich je nach Produktvariante.

Die Inhaltsstoffgruppen erfüllen unterschiedliche Funktionen:

Wasser bildet die Basis der Reinigungslotion; der Wasseranteil ist produktabhängig.

Ein pH-Puffersystem hilft, den natürlichen pH-Wert der Haut wiederherzustellen.

Sanfte Emulgatoren lösen ölige Verschmutzungen, die Wasser allein nicht vollständig entfernen kann.

Wie prüft Pampers die Sicherheit seiner Feuchttücher?

Die Sicherheitsprüfung von Pampers Feuchttüchern umfasst die Auswahl und Bewertung der Inhaltsstoffe und Materialien, die Überwachung der Produktionsprozesse sowie Tests der fertigen Formulierungen und Produkte. Dabei werden Sicherheit und Hautverträglichkeit berücksichtigt.

Was bestätigen die externen Prüfungen und Bewertungen?

Dermatest: unabhängige Prüfung der Hautverträglichkeit

Pampers Feuchttücher sind von Dermatest® dermatologisch getestet.

Dermatest ist ein unabhängiges dermatologisches Institut mit Sitz in Deutschland. Dermatologische Tests bewerten die Hautverträglichkeit der untersuchten Produkte oder Materialien. Die Aussagekraft des jeweiligen Tests richtet sich nach seinem Prüfgegenstand und den Testbedingungen.

Skin Health Alliance: von unabhängigen Dermatolog:innen geprüft

Pampers Feuchttücher sind von der Skin Health Alliance akkreditiert.

Die Skin Health Alliance ist eine unabhängige gemeinnützige Akkreditierungsorganisation. Für eine Akkreditierung bewerten Dermatolog:innen die Inhaltsstoffe und dermatologischen Testdaten eines Produkts wissenschaftlich. Die Akkreditierung ist von einem einzelnen dermatologischen Test zu unterscheiden.

OEKO-TEX® STANDARD 100: auf mehr als 1.000 bedenkliche Substanzen geprüft

Die parfümfreien Pampers Feuchttücher sind nach OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert und auf mehr als 1.000 bedenkliche Substanzen geprüft.

OEKO-TEX® STANDARD 100 ist ein internationales Prüfsiegel für Textilien. Die Zertifizierung bezieht sich auf die Prüfung der Bestandteile des zertifizierten Artikels auf bedenkliche Substanzen nach den Kriterien des Standards. Die Anforderungen gehen teilweise über gesetzliche Vorgaben hinaus. Der Standard wird jährlich aktualisiert; Zertifikate werden regelmäßig erneuert. Diese Prüfung ist von einem dermatologischen Hautverträglichkeitstest zu unterscheiden.

Über Pampers® Deutschland

Seit über 50 Jahren unterstützt Pampers® die glückliche und gesunde Entwicklung von Babys in Deutschland und ganz Europa. Als Flaggschiffmarke von Procter & Gamble hat sich Pampers zum Ziel gesetzt, sichere und leistungsstarke Windeln, Pants und Feuchttücher zu entwickeln, auf die Eltern täglich vertrauen. Heute tragen täglich 5 Millionen Babys in ganz Europa Pampers, was die Marke zur ersten Wahl der Eltern macht. Jedes Produkt wird auf der Grundlage strenger wissenschaftlicher Forschung entwickelt, dermatologisch getestet und so konzipiert, dass es die empfindliche Haut des Babys schützt und gleichzeitig in jeder Entwicklungsphase hervorragenden Auslaufschutz und Bewegungsfreiheit gewährleistet. In Zusammenarbeit mit Kinderärzten und Kinderärztinnen sowie Eltern treibt Pampers die Innovation weiter voran - denn jedes Baby verdient unser Bestes.

Um mehr über unsere europäischen Sicherheitsstandards, Hautforschung und Produktinnovationen zu erfahren, besuchen Sie pampers.de.