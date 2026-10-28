Taucher (SPÖ): „Sanierungsoffensive Wir SAN Wien für enkelgerechtes Wien“

Wien (OTS) -

Wir SAN Wien ist eine Offensive für geförderte und private Wohnungen. Dabei unterstützt die Stadt Wien die thermische Erneuerung und den Weg raus aus Gas im Rahmen der Initiative „Wir san Wien“. Derzeit läuft beispielsweise im Wohnpark Alterlaa das überhaupt größte Sanierungsprojekt von ganz Österreich.

Pünktlich zum 50jährigen Jubiläum bekommt die Liesinger Wohnhausanlage eine Rundumerneuerung. Diese wird an die Anforderungen von Klimaschutz, Energieeffizienz und modernem Wohnkomfort angepasst. Das bedeutet noch mehr Lebensqualität für rund 9.000 Personen. Aktuell befinden sich 267 Projekte der geförderten Wohnhaussanierung in Bau. Für SPÖ-Klubvorsitzenden Josef Taucher ist diese Offensive ein klares Bekenntnis zu leistbarem Wohnen, Klimaschutz und ein enkelgerechtes Wien. „Mit dieser Sanierungsoffensive investieren wir direkt in die Lebensqualität der Menschen und machen unsere Wohnungen fit für die Zukunft“, betont SPÖ-Klubvorsitzender Josef Taucher.

Weniger Energieverbrauch, mehr Lebensqualität

Durch thermische Sanierungen kann der Heizwärmebedarf deutlich gesenkt werden. Das schont Ressourcen und leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. „Klimaschutz darf keine Frage des Geldbörserls sein. Wir zeigen, dass leistbares Wohnen und ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen. Davon profitieren die Bewohner*innen genauso wie unsere Umwelt“, so Taucher.

Ganze Grätzl nachhaltig aufwerten

„Wir SAN Wien“ setzt nicht nur bei einzelnen Gebäuden an, sondern denkt ganze Grätzl mit. Begrünung, Entsiegelung, erneuerbare Energien und die Aufwertung öffentlicher Räume stehen im Mittelpunkt. Dabei arbeiten der wohnfonds_wien, die kostenlose Sanierungsberatung Hauskunft, die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) und das Programm WieNeu+ eng zusammen, um die Stadterneuerung voranzutreiben. „Wir wollen nicht nur Häuser modernisieren, sondern ganze Nachbarschaften stärken. Mehr Grün, weniger Hitze und attraktive öffentliche Räume machen unsere Stadt noch lebenswerter“, erklärt Taucher.

Wiener Weg: Sozial gerecht und klimafit

Die Offensive folgt dem bewährten Prinzip der Sanften Stadterneuerung: Bestehende Wohngebiete werden behutsam modernisiert, während leistbarer Wohnraum und soziale Vielfalt erhalten bleiben. „Unser Wiener Weg ist klar: Wir verbinden Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit. Denn die Zukunft unserer Stadt muss für alle Wiener*innen lebenswert und leistbar bleiben“, so Taucher abschließend.