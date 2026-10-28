- 28.10.2026, 15:42:03
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Aviso Pressekonferenz „100 Prozent – Gleichstellung zahlt sich aus.“
Mit „100 Prozent" unterstützen das BMASGPK und die EU Österreichs Unternehmen kostenfrei dabei, Gehälter und Karrierewege fair zu gestalten.
Am Dienstag, 3. November 2026, ziehen Bundesministerin Korinna Schumann und das Team von „100 Prozent – Gleichstellung zahlt sich aus.“ Bilanz: Sie zeigen, was das Projekt in Unternehmen und für Mitarbeiter:innen bereits bewirkt hat und welchen Beitrag die Förderung durch EU und BMASGPK zu fairen Einkommen in Österreich leistet. Zwei Best-Practice-Betriebe berichten, wie sie Gleichstellung in der Praxis umsetzen.
„100 Prozent“ ist ein kostenfreies Beratungsangebot für Unternehmen in Österreich, finanziert aus Mitteln der Europäischen Union (ESF+) und des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Das Projekt setzt dort an, wo Einkommensunterschiede tatsächlich entstehen: in den HR-Prozessen zu Gehalt sowie bei der Bewertung von Arbeit und Karriere. Mitarbeiterinnen erhalten ergänzend ein Coaching zu Laufbahn-, Karriere- und Gehaltsentwicklung.
Pressekonferenz Termin: Gleichstellung zahlt sich aus – wie „100 Prozent“ Betrieben und Beschäftigten zu fairen Gehältern und Karrierewegen verhilft
- Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
- Elisa Aichinger, Projektleiterin „100 Prozent – Gleichstellung zahlt sich aus.“
- Katharina Macheiner, Geschäftsführerin 220GRAD Macheiner GmbH
- Annekatrin Koch, Prokuristin Larix Engineering GmbH
- Moderation: Anita Rainer, Projektleiterin „100 Prozent – Gleichstellung zahlt sich aus."
- Datum: Dienstag, 3. November 2026, 09:00 – 09:45 Uhr
- Ort: Albertina Modern, Karlsplatz 5, 1010 Wien
Anmeldung: bis 2.11.2026 unter [email protected]
Rückfragen & Kontakt
100 Prozent – Gleichstellung zahlt sich aus.
Francesca Herr, BA
Telefon: +43 664 60177 33 44
E-Mail: [email protected]
Website: https://100-prozent.at/
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