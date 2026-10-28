Novak bei UNIDO-Konferenz „Bridge for Cities 2026“: Wien feiert 60 Jahre internationale Zusammenarbeit

Wien (OTS) -

Vizebürgermeisterin Barbara Novak eröffnet am 28. Oktober die internationale UNIDO-Konferenz „Bridge for Cities 2026“ im Vienna International Centre. Die Stadt Wien ist seit vielen Jahren Partnerin der Konferenz und engagiert sich im Rahmen des Formats für den weltweiten Austausch zu nachhaltiger Stadtentwicklung, Innovation und den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs). Die Konferenz vereint heuer zwei besondere Anlässe: Das 60-jährige Bestehen der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) und die bereits elfte Ausgabe von „Bridge for Cities“.

„60 Jahre UNIDO stehen für sechs Jahrzehnte internationale Zusammenarbeit und das gemeinsame Ziel, nachhaltige Entwicklung weltweit voranzubringen. Es ist schön, dieses besondere Jubiläum gemeinsam mit so vielen engagierten Menschen und wichtigen internationalen Partnern zu feiern. Der persönliche Austausch, neue Begegnungen und ein starkes Netzwerk sind entscheidend, um globale Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Wien ist internationale Stadt, UN-Standort und Brückenbauerin zwischen globalen Herausforderungen und lokalen Lösungen. Gerade Städte spielen eine Schlüsselrolle dabei, den digitalen Wandel und den Klimaschutz im Sinne der Menschen zu gestalten“ , betont Barbara Novak.

Die diesjährige Konferenz steht unter dem Motto „AI & Green Innovation: Powering a Sustainable Future“ und widmet sich der Frage, wie Künstliche Intelligenz und digitale Technologien mit klimafreundlichen Innovationen verbunden werden können, um Städte nachhaltiger, widerstandsfähiger und lebenswerter zu gestalten. Im Mittelpunkt stehen der verantwortungsvolle Einsatz von KI, die urbane Dekarbonisierung, ressourceneffiziente Infrastruktur und internationale Kooperation. Für Wien ist dabei klar: Technologischer Fortschritt muss den Menschen zugutekommen. Mit dem Ansatz des Digitalen Humanismus setzt die Stadt darauf, digitale Technologien verantwortungsvoll, transparent und vertrauenswürdig zu gestalten. Mit WienKI hat Wien bereits Erfahrungen mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Verwaltung gesammelt, Mitarbeitende geschult und klare Rahmenbedingungen für eine verantwortungsvolle Nutzung geschaffen.

„Digitale Innovation und ökologische Transformation müssen Hand in Hand gehen. Wien zeigt, wie neue Technologien verantwortungsvoll eingesetzt werden können, um die Lebensqualität zu verbessern und gleichzeitig die Klimaziele zu erreichen. Genau diesen Austausch wollen wir bei der Bridge for Cities vorantreiben“ , so Novak.

Seit 2017 kooperiert die Stadt Wien mit der UNIDO im Rahmen von „Bridge for Cities“. Die jährlich stattfindende Konferenz bringt Vertreter*innen von Städten, internationalen Organisationen, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammen, um Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Lösungen für eine nachhaltige urbane Entwicklung zu entwickeln.

Die Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/ abrufbar.