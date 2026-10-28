Johann Lafer zeigt Helmut Marko sein Graz

Graz (OTS) -

Zwei international erfolgreiche Steirer, die sich lange kennen und schätzen und die Leidenschaft für gutes Essen teilen: Spitzenkoch Johann Lafer erkundete gemeinsam mit Motorsportlegende, Hotelier und Kunstsammler Dr. Helmut Marko die Stadt Graz. Ein Abstecher in die Lipizzanerheimat und der Besuch von KLANGLICHT standen ebenfalls am Programm.

Der Tourismusverband Region Graz und die STG/Steirische Tourismus GmbH organisierten den Besuch als gemeinsame Content-Produktion, begleitet von Kulinarik-Expertin Waltraud Hutter und einem Social-Media-Team. Die entstandenen Inhalte werden auf den diversen Social Media-Kanälen ausgespielt und so einem breiten Publikum nähergebracht.

Johann Lafer und Dr. Helmut Marko haben einiges gemeinsam: Beide stammen aus der Steiermark, haben international Karriere gemacht und sind ihrer Heimat bis heute eng verbunden. Seit vielen Jahren kennen und schätzen sich der bekannte TV-Koch und die Formel-1-Legende. Was sie neben ihrer steirischen Herkunft verbindet, ist die Begeisterung für ausgezeichnete Küche und hochwertige regionale Produkte.

Steirischer Genuss und Grazer Wahrzeichen

Den Auftakt bildete ein Besuch des Bauernmarkts am Lendplatz mit Verkostung regionaler Spezialitäten und persönlichen Begegnungen mit den Produzenten. Für Johann Lafer, der als Genussbotschafter der Erlebnisregion Graz die steirische Küche aber auch das touristische Angebot weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt macht, ist die Qualität heimischer Produkte ein besonderes Anliegen. Seine eigene Karriere begann vor 50 Jahren mit einer Kochlehre im Grazer Gösser-Bräu.

Anschließend ging es auf den Grazer Schlossberg. Dort haben die beiden nicht nur den einzigartigen Ausblick auf die Altstadt genossen, sondern konnten Graz im 4D-Kino „The Flight“ aus einer ganz besonderen Perspektive erleben. Dr. Helmut Marko ist mit dem Schlossberg eng verbunden: Als Eigentümer mehrerer Hotels zählt der gebürtige Grazer zu den bekannten Gastgebern der Stadt. Zum gemeinsamen Mittagessen ging es anschließend ins Restaurant El Pescador in der Grazer Innenstadt.

Von den Lipizzanern bis zum Schilcher

Am Nachmittag führte die Tour weiter ins Lipizzanergestüt Piber, wo Johann Lafer persönliche Einblicke in die traditionsreiche Zucht der weltberühmten Lipizzaner erhielt. Nach einem kurzen Stopp bei der St. Barbara Kirche Hundertwasser in Bärnbach, wurde in Ligist – am Beginn der Schilcherweinstraße – bei der Buschenschank Dokter eingekehrt, wo neben einer steirischen Jause natürlich auch der regionstypische Schilcher verkostet wurde.

KLANGLICHT als besonderer Abschluss

Den kulturellen Schlusspunkt setzte ein Besuch des Kunstfestivals KLANGLICHT im Schloss Eggenberg. Unter dem diesjährigen Thema „Zeit“ eröffneten zeitgenössische Licht- und Klanginstallationen neue Perspektiven auf die historische Architektur des UNESCO-Welterbes und sorgten für einen stimmungsvollen Ausklang des Tages.

„Mit Johann Lafer haben wir einen Genussbotschafter, der seiner Heimat eng verbunden ist und weit über Österreich hinaus bekannt ist. Mit seiner Begeisterung für die steirische Kulinarik macht er insbesondere in Deutschland auf die Vielfalt der Steiermark sowie das kulinarische und touristische Angebot unserer Region aufmerksam. Wir freuen uns, dass er heute gemeinsam mit Dr. Marko wieder die Werbetrommel rührt“, betonen Sylvia Loidolt, Vorsitzende und Susanne Haubenhofer, GF Tourismusverband Region Graz.

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