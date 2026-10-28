6,5 Mio. Euro Weiterbildungs-Offensive für Hotellerie: ÖHV-Campus von Tag 1 an dabei

Wien (OTS) -

Der Tourismusbeschäftigtenfonds startet seine Förder-Offensive für Aus- und Weiterbildung für Hotellerie-Beschäftigte und der ÖHV-Campus ist von Anfang an dabei: „6,5 Mio. Euro Budget für den Fonds pro Jahr sind ein starkes Bekenntnis zu allen, die im Tourismus arbeiten“, begrüßt Christoph Taussig, Leiter des ÖHV-Campus, den Startschuss in eine neue Ära voller Karriere-Aufstiegshilfen speziell für Beschäftigte in der Hotellerie: „Das sind echte Chancen, da heißt es zupacken!“

Praxisnahe Soforthilfe und ein Netzwerk, das über Jahrzehnte hilft

Österreichs einziges ISO-zertifiziertes Weiterbildungsinstitut, das einen ausschließlichen Fokus auf die Hotellerie legt und damit Jahrzehnte an Erfahrung und Expertise mitbringt, deckt das gesamte Wissensspektrum ab. Das Angebot reicht von Küchen- und Kostenmanagement über Housekeeping und Hygiene bis hin zu Preisgestaltung und Online-Marketing. Statt in Kursräumen wird vor Ort in Hotels gelernt mit Vortragenden aus der Praxis. Die Teilnehmer:innen arbeiten an echten Aufgaben aus ihrem eigenen Betrieb. in Kleingruppen mit höchstens 25 Personen: So entsteht ein oft über Jahrzehnte helfendes Netzwerk. Gleichzeitig wirkt es schnell: „Was man bei uns an einem Tag lernt, kann man am nächsten im eigenen Betrieb nutzen“, so Taussig.

Auf zum nächsten Schritt auf der Karriereleiter!

„Der Tourismusbeschäftigtenfonds ist die Leiter zum nächsten Karriereschritt. Wir helfen beim Aufstieg“, freut sich Taussig über die Kooperation. Informationen zu Förderbedingungen und Antragstellung finden Interessierte unter www.tourismusfonds.at, das aktuelle Weiterbildungsprogramm des ÖHV-Campus unter www.oehv.at/campus, weitere Pressemeldungen der ÖHV sowie Bildmaterial unterwww.oehv.at/presse.