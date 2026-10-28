VPNÖ-Erber: „Niederösterreich hat vorgelegt: Seit 2019 gilt bei uns die fairste Sozialhilfe Österreichs“

St. Pölten (OTS) -

„Wer arbeiten kann, muss seinen Beitrag leisten. Und wer sich der Integration verweigert, muss mit Konsequenzen rechnen. So einfach ist das, und so handeln wir in Niederösterreich seit 2019“, sagt Volkspartei Niederösterreich-Sozialsprecher Anton Erber zur ‚Sozialhilfe NEU‘ der Bundesregierung.

Erber weiter: „Wir haben nicht geredet, wir haben geliefert. Seit sieben Jahren gilt in Niederösterreich das strengste und damit fairste Sozialhilfemodell Österreichs – Marke Volkspartei Niederösterreich. Unseren Grundsatz ‚Wer arbeiten geht, darf nicht der Dumme sein‘ bringen wir jetzt in die Begutachtung auf Bundesebene ein.“

Erber kündigt an, den Entwurf gründlich zu prüfen: „Niederösterreich hat gezeigt, dass klare Regeln funktionieren. Unser Anspruch ist, dass dieser Standard bei uns erhalten bleibt und wir gegebenenfalls sogar noch nachschärfen können.“

„Sozialhilfe ist ein Sicherheitsnetz und keine Hängematte. Das haben wir in Niederösterreich schon vor langer Zeit erkannt. Wie andere Bundesländer die neue Sozialhilfe auslegen, können wir nicht beeinflussen. Für uns steht die Gerechtigkeit für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher im Mittelpunkt“, so Erber abschließend.