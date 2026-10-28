Pokémon-Jagd in Wien: SpielRaum versteckt zum großen Finale eine wertvolle Glurak Karte

Wien (OTS) -

Über 90 Pokémonkarten der ersten Generation wurden bereits in ganz Wien gefunden – jetzt wartet mit Glurak das große Highlight der „Geo Catch ’em all“ Aktion auf einen glücklichen Finder.

Wien – Die große Pokémon Schatzsuche des SpielRaum geht in die entscheidende Runde! In den vergangenen Wochen wurden im Rahmen der Aktion „Geo Catch ’em all“ über 90 wertvolle Pokémonsammelkarten der ersten Generation an unterschiedlichen Orten in ganz Wien versteckt. Zahlreiche begeisterte Sammlerinnen und Sammler machten sich auf die Suche und konnten sich über außergewöhnliche Fundstücke freuen.

Nun steht das große Finale bevor: Am kommenden Freitag oder Samstag wird mit Glurak die wertvollste Karte des Sets in Wien versteckt. Die begehrte Pokémonkarte zählt zu den absoluten Highlights der Aktion und verspricht einen spannenden Abschluss der stadtweiten Schatzsuche.

Der entscheidende Hinweis kommt um 15 Uhr

Wer sich die Chance auf die Glurakkarte sichern möchte, sollte die Website von SpielRaum im Auge behalten. Am jeweiligen Aktionstag wird um Punkt 15:00 Uhr der entscheidende Hinweis zum Versteck direkt auf der SpielRaum Website veröffentlicht.

Ab diesem Moment heißt es: Hinweise entschlüsseln, den richtigen Ort finden und mit etwas Glück die begehrte Karte entdecken.

Pokémon-Sammelfieber erobert Wien

Mit „Geo Catch ’em all“ hat SpielRaum die Faszination für Pokémonsammelkarten aus den eigenen vier Wänden auf die Straßen Wiens gebracht. Die Kombination aus Schatzsuche, Nostalgie und wertvollen Sammelkarten sorgte für besondere Erlebnisse und glückliche Finder.

Das große Finale mit Glurak bildet nun den Höhepunkt der Aktion. Für Pokémonfans und Sammler bietet sich damit eine letzte Gelegenheit, selbst Teil der außergewöhnlichen Schatzsuche zu werden.