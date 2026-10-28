  • 28.10.2026, 13:09:32
  • /
  • OTS0101

FPÖ-Bors: „ÖVP-Karner feiert seine Showpolitik, Antauer liefert Ergebnisse“

Bundespolitik versagt bei Asylpolitik, NÖ setzt Maßnahmen

Sankt Pölten (OTS) - 

„Landesrat Antauer hat in NÖ elf Asylquartiere geschlossen und mit der Sachleistungskarte, der verschärften Meldepflicht und dem Integrationskodex weitere Maßnahmen gesetzt. Die ÖVP soll aufhören, sich mit fremden Federn zu schmücken“, stellt FPÖ Niederösterreich Sicherheits- und Asylsprecher LAbg. Andreas Bors klar.

Denn der Innenminister muss erklären, warum Österreich trotz anhaltender illegaler Migration faktisch weiterhin offene Grenzen hat. „Da helfen keine Zahlenspiele, keine zynische Schönfärberei und keine PR-Shows über Minus-Zuwanderung. Die nackten Zahlen sind eindeutig: Seit 2015 wurden rund 450.000 Asylanträge gestellt, rund die Hälfte davon von Syrern und Afghanen. Alleine im Jahr 2022 gab es über 112.000 Anträge, und immer noch sind es Tausende Anträge pro Jahr“, so Bors weiter. „Wenn Karner bei den Abschiebungen weiterhin derart im Schneckentempo vorgeht, sind wir in ein paar Tausend Jahren vielleicht fertig.“

„Die Bundes-ÖVP soll die Augen aufmachen: Im Bildungsbereich, im Sozialbereich, im Bereich der inneren Sicherheit, im Wirtschaftsbereich – überall sind die Systeme am Anschlag. Unsere Bevölkerung, Frauen, Familien, Kinder und unsere tapferen Polizisten sind die Leidtragenden der selbstzerstörerischen Asylpolitik der Bundesregierung der letzten Jahre“, so Bors, der abschließend meint: „Daher: Grenzen dicht, Festung Österreich und Remigration sind das Gebot der Stunde.“

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright