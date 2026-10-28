FPÖ-Bors: „ÖVP-Karner feiert seine Showpolitik, Antauer liefert Ergebnisse“

Sankt Pölten (OTS) -

„Landesrat Antauer hat in NÖ elf Asylquartiere geschlossen und mit der Sachleistungskarte, der verschärften Meldepflicht und dem Integrationskodex weitere Maßnahmen gesetzt. Die ÖVP soll aufhören, sich mit fremden Federn zu schmücken“, stellt FPÖ Niederösterreich Sicherheits- und Asylsprecher LAbg. Andreas Bors klar.

Denn der Innenminister muss erklären, warum Österreich trotz anhaltender illegaler Migration faktisch weiterhin offene Grenzen hat. „Da helfen keine Zahlenspiele, keine zynische Schönfärberei und keine PR-Shows über Minus-Zuwanderung. Die nackten Zahlen sind eindeutig: Seit 2015 wurden rund 450.000 Asylanträge gestellt, rund die Hälfte davon von Syrern und Afghanen. Alleine im Jahr 2022 gab es über 112.000 Anträge, und immer noch sind es Tausende Anträge pro Jahr“, so Bors weiter. „Wenn Karner bei den Abschiebungen weiterhin derart im Schneckentempo vorgeht, sind wir in ein paar Tausend Jahren vielleicht fertig.“

„Die Bundes-ÖVP soll die Augen aufmachen: Im Bildungsbereich, im Sozialbereich, im Bereich der inneren Sicherheit, im Wirtschaftsbereich – überall sind die Systeme am Anschlag. Unsere Bevölkerung, Frauen, Familien, Kinder und unsere tapferen Polizisten sind die Leidtragenden der selbstzerstörerischen Asylpolitik der Bundesregierung der letzten Jahre“, so Bors, der abschließend meint: „Daher: Grenzen dicht, Festung Österreich und Remigration sind das Gebot der Stunde.“