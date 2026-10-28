AVISO: Social-Media-Verbot – Königsberger-Ludwig holt Jugendliche an den Tisch, GÖG präsentiert neue Analyse zu Gesundheitsrisiken

Wien (OTS) -

Nach Kritik junger Menschen am geplanten Social-Media-Verbot startet das Gesundheitsministerium einen breit angelegten Beteiligungsprozess zu Social Media, Künstlicher Intelligenz und psychischer Gesundheit. Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig stellt diesen gemeinsam mit der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) vor. Zudem präsentiert die GÖG neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu den gesundheitlichen Risiken sozialer Medien – darunter eine Analyse von 145 internationalen Studien sowie aktuelle österreichische Zahlen zu problematischer Nutzung und Schönheitsdruck. Zwei Jugendliche berichten aus ihrem digitalen Alltag.

Zeit: Donnerstag, 29. Oktober 2026, 9:30 Uhr

Ort: Pressezentrum, Stubenring 1, 1010 Wien

Teilnehmer:innen:

Ulrike Königsberger-Ludwig, Staatssekretärin für Gesundheit, Konsument:innen- und Tierschutz

Mag.a Gerlinde Rohrauer-Näf, MPH, Gesundheit Österreich GmbH

Leolinilla Buba Lolay, Influencerin „Du bist OK!“ (@dubistok_at)

Moritz Mittermann, Vertreter der Bundesjugendvertretung

Im Anschluss stehen die Teilnehmer:innen für Fragen und Interviews zur Verfügung.

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten unter: [email protected]