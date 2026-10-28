  • 28.10.2026, 12:54:02
  • /
  • OTS0098

AVISO: Social-Media-Verbot – Königsberger-Ludwig holt Jugendliche an den Tisch, GÖG präsentiert neue Analyse zu Gesundheitsrisiken

Wien (OTS) - 

Nach Kritik junger Menschen am geplanten Social-Media-Verbot startet das Gesundheitsministerium einen breit angelegten Beteiligungsprozess zu Social Media, Künstlicher Intelligenz und psychischer Gesundheit. Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig stellt diesen gemeinsam mit der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) vor. Zudem präsentiert die GÖG neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu den gesundheitlichen Risiken sozialer Medien – darunter eine Analyse von 145 internationalen Studien sowie aktuelle österreichische Zahlen zu problematischer Nutzung und Schönheitsdruck. Zwei Jugendliche berichten aus ihrem digitalen Alltag.

Zeit: Donnerstag, 29. Oktober 2026, 9:30 Uhr
Ort: Pressezentrum, Stubenring 1, 1010 Wien

Teilnehmer:innen:

  • Ulrike Königsberger-Ludwig, Staatssekretärin für Gesundheit, Konsument:innen- und Tierschutz
  • Mag.a Gerlinde Rohrauer-Näf, MPH, Gesundheit Österreich GmbH
  • Leolinilla Buba Lolay, Influencerin „Du bist OK!“ (@dubistok_at)
  • Moritz Mittermann, Vertreter der Bundesjugendvertretung

Im Anschluss stehen die Teilnehmer:innen für Fragen und Interviews zur Verfügung.

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten unter: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz
Jakob Kramar-Schmid, BA MA
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.sozialministerium.gv.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK)

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz
Jakob Kramar-Schmid, BA MA
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.sozialministerium.gv.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright