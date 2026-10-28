Vier neue Erlebniswelten: Dieselkino Bruck investiert 500.000 Euro in Escape Rooms

Bruck an der Glocknerstraße / Graz (OTS) -

Das Dieselkino Bruck an der Glocknerstraße erweitert sein Freizeitangebot: Mit einer Investition von rund 500.000 Euro entstehen in Zusammenarbeit mit dem internationalen Anbieter GAME OVER Escape Rooms vier aufwendig gestaltete Erlebnisräume. Die Eröffnung ist für Dezember 2026 geplant.

Auf rund 160 Quadratmetern erwarten die Besucher vier unterschiedliche Themenwelten: eine geheimnisvolle Schokoladenfabrik, eine magische Schule, die versunkene Stadt Atlantis und ein unheimliches Herrenhaus. Aufwendige Kulissen, interaktive Elemente und moderne Technik sollen für ein möglichst intensives Erlebnis sorgen.

Gemeinsames Erlebnis im Mittelpunkt

In Gruppen von zwei bis sechs Personen haben die Teilnehmer jeweils 60 Minuten Zeit, um Hinweise zu entdecken, Rätsel zu lösen und gemeinsam ihre Mission zu meistern. Das Angebot richtet sich an Familien, Freunde, Paare und Gruppen sowie Unternehmen, die nach außergewöhnlichen Teambuilding-Aktivitäten suchen.

„Wir möchten mit unseren Freizeitangeboten Orte schaffen, an denen Menschen gemeinsam etwas erleben und Erinnerungen sammeln. Genau das macht auch den Reiz von Escape Rooms aus. Man steht gemeinsam vor Herausforderungen, muss zusammenarbeiten und freut sich am Ende über den gemeinsamen Erfolg. Das ist ein Erlebnis, das Menschen verbindet“, erklärt Wolfgang Brandner von der Diesel GmbH.

Internationaler Partner

Für die Umsetzung arbeitet die Diesel GmbH mit GAME OVER Escape Rooms zusammen. Das Unternehmen mit Sitz in Griechenland verfügt über ein internationales Netzwerk von mehr als 750 Escape Rooms in über 30 Ländern.

Die baulichen Vorbereitungen im Dieselkino Bruck laufen bereits. Die Eröffnung ist noch vor den Weihnachtsferien geplant. Buchungen werden künftig online über www.dieselkino.at möglich sein. Der genaue Eröffnungstermin und der Buchungsstart werden rechtzeitig bekannt gegeben.