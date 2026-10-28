  • 28.10.2026, 11:58:03
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Bis zu 511.000 sahen ÖFB-Cup-Konferenz im ORF

Wien (OTS) - 

Topwerte für den gestrigen (27. Oktober 2026) ersten ÖFB-Cup-Konferenz-Abend im ORF: Bis zu 511.000 Fans sahen dabei das Elfmeterschießen zwischen Austria Wien und Hartberg, im Schnitt waren 494.000 bei 20 Prozent Marktanteil via ORF 1 live dabei. In den jungen Zielgruppen wurden 22 (E–49) bzw. 21 Prozent Marktanteil (E–29) erreicht. Das ist der Topwert für ein ÖFB-Cup-Spiel in der Herbstphase seit 2023.

Live weiter geht es heute, am Mittwoch, dem 28. Oktober, um 17.35 Uhr in ORF 1 mit der zweiten Doppel-Konferenz und dem Tiroler-Derby Innsbruck – WSG Tirol (Kommentator ist Andreas Thonhauser) sowie SW Bregenz – Salzburg (Kommentar: Thomas König). Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Andreas Ivanschitz analysieren.

Den Abschluss bildet am Donnerstag, dem 29. Oktober, ebenfalls um 17.35 Uhr in ORF 1 Lustenau – Sturm. Kommentator ist Daniel Warmuth, Roman Mählich sein Co. Christian Diendorfer, Peter Stöger und Roman Mählich sorgen für die Analysen.

Auch die gestrigen ORF-Videostreams vom ÖFB-Cup wurden vom Publikum gut genutzt. Die auf ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten Live-Streams und Videos-on-Demand des ORF (TV-Übertragungen und -Sendungen, Highlight-Videos, Spiele in voller Länge) erzielten gestern (Nutzungszeit bis 24.00 Uhr) in Österreich insgesamt 4,3 Millionen Nutzungsminuten, 307.000 Bruttoviews (Videostarts) und 104.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge). (Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus). Die Streams sind auf ORF ON weiterhin verfügbar.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sport-Berichterstattung ausführlich.

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