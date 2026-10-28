ASFINAG: Bundespräsident zeichnet ASFINAG-Experten Bernhard Lautner aus

Wien (OTS) -

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat gestern den langjährigen Verkehrssicherheitsexperten der ASFINAG Bernhard Lautner mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.

Bernhard Lautner ist seit 1999 für die ASFINAG tätig und prägt die Verkehrssicherheitsarbeit des Unternehmens seit mehr als zwei Jahrzehnten. In dieser Zeit hat er zahlreiche Maßnahmen, Programme und Instrumente mitentwickelt und etabliert, die dazu beitragen, Risiken auf Autobahnen und Schnellstraßen frühzeitig zu erkennen und die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer laufend zu verbessern.

„Bernhard Lautner hat die Verkehrssicherheitsarbeit der ASFINAG über viele Jahre entscheidend mitgeprägt. Sein fachliches Wissen, seine Beharrlichkeit und sein Engagement haben wesentlich dazu beigetragen, unser gemeinsames Ziel zu erreichen: Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen noch sicherer zu machen. Diese Auszeichnung ist hochverdient und ich gratuliere herzlich“, sagt ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl.

Die Wirkung dieser Arbeit zeigt sich auch in den Unfallzahlen: Seit Mitte der 2000er-Jahre ist die Zahl der Verkehrstoten auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen deutlich zurückgegangen. Verkehrssicherheit endet für Lautner dabei nicht bei Zahlen und Statistiken. Im Mittelpunkt stand für ihn stets das Ziel, Unfälle zu verhindern und Menschenleben zu schützen.

Neben seiner Tätigkeit in der ASFINAG arbeitete Lautner über viele Jahre mit Polizei, Einsatzorganisationen, Forschungseinrichtungen und internationalen Fachgremien zusammen. Er gilt weit über Österreich hinaus als anerkannter Experte im Bereich Verkehrssicherheit.

Mit dem Goldenen Ehrenzeichen würdigt der Bundespräsident Lautners jahrzehntelangen Einsatz für die Verkehrssicherheit in Österreich.

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