VPNÖ-Dinhobl: „Umfrage bestätigt Kurs des Gesundheitsplans 2040+“

St. Pölten (OTS) -

Für rund 70 % der Befragten steht fest: Im medizinischen Notfall bevorzugen sie den schnellstmöglichen Transport in jene Klinik, in der ein Spezialist vor Ort ist, als in das nächstgelegene Spital. „Diese Zahl spricht für sich: Für die Leute zählt vor allem, dass sie im entscheidenden Moment die bestmögliche Behandlung erhalten. Nicht allein die Entfernung ist ausschlaggebend, sondern die medizinische Kompetenz und Erfahrung, die im jeweiligen Fall gebraucht werden“, betont VPNÖ-Gesundheitssprecher LAbg. Franz Dinhobl mit Blick auf die Ergebnisse der aktuellen IFDD-Umfrage von MeinBezirk Niederösterreich.

Dass für die Bevölkerung vor allem eine rasche und qualitativ hochwertige Versorgung zählt, zeigt sich auch im Rettungswesen: 63 % sprechen sich dafür aus, mehr Rettungsstützpunkte mit speziell ausgebildeten Notfallsanitätern und entsprechend ausgestatteten Fahrzeugen (RTW-C) einzurichten oder sehen die Struktur der Notarztstützpunkte als weniger wichtig an, solange sie im Notfall schnell im richtigen Krankenhaus behandelt werden. Dinhobl betont: „Die Rettungskette der Zukunft besteht nicht nur aus einem Punkt auf der Landkarte. Sie besteht aus der richtigen Einschätzung durch gut ausgebildete Einsatzkräfte und dem Transport in genau jene Klinik, die für den jeweiligen Notfall die beste Versorgung bietet.“

Ein weiteres Ergebnis macht deutlich, dass der eigenständige niederösterreichische Weg der richtige ist: 96 % der Befragten sehen es als notwendig an, dass im Gesundheitssystem heute Maßnahmen gesetzt werden, um die Versorgungsqualität auch für kommende Generationen sicherzustellen. „Damit ist klar, dass die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher wissen, wie wichtig es ist, unser Gesundheitssystem rechtzeitig auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Mit dem Gesundheitsplan 2040+ setzt Niederösterreich die größte Strukturreform in der Geschichte des Landes um. Durch die Bündelung von Leistungen werden Fallzahlen erhöht, Kompetenzen gestärkt und die Qualität der Gesundheitsversorgung weiter verbessert. Dabei steht eines immer im Mittelpunkt: das Wohl der Patientinnen und Patienten“, so Dinhobl.

78 % der Befragten sind außerdem der Meinung, dass sich die Gesundheitsversorgung in den nächsten zehn Jahren verschlechtern wird, wenn das Gesundheitssystem nicht weiterentwickelt wird. „Die Menschen erkennen, dass wir heute die richtigen Weichen stellen müssen, damit die medizinische Versorgung auch morgen auf höchstem Niveau sichergestellt werden kann – für die beste Zukunft unserer Kinder“, so der Gesundheitssprecher abschließend.