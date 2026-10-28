Mobile Teams statt Ü-Wagen: Big Blue Marble setzt ORF-Live-Produktion mit privatem 5G-Netz um

Wien (OTS) -

Am Nationalfeiertag hat der ORF bei seiner Live-Berichterstattung aus der Wiener Innenstadt zum ersten Mal auf Remote-Produktion mit mobilen Teams statt auf Ü-Wagen vor Ort gesetzt. Die Signale der insgesamt fünf speziell ausgestatteten Kameras wurden dabei in einem nicht-öffentlichen 5G-Mobilfunknetz von Big Blue Marble über LiveU-Systeme direkt in den ORF-Mediencampus übertragen. Pro Kamera kamen zwei SIM-Karten für das Netz von Big Blue Marble zum Einsatz. Damit realisierten die ORF-Teams unter anderem zwei Live-Einstiege in die „Zeit im Bild“ um 9 und 13 Uhr sowie in eine Sondersendung.

„Gerade bei Veranstaltungen mit sehr vielen Menschen und damit einer hohen Auslastung im öffentlichen Mobilfunk zeigt sich eindrucksvoll der Vorteil eines dedizierten, autarken Netzes. So kann sichergestellt werden, dass der ORF wichtige Informationen auch unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig und mit hoher Qualität zu seinen Zuschauerinnen und Zuschauern bringen kann“, erklärt Harald Kräuter, ORF-Direktor für Technik und Digitalisierung.

Von erfolgreichen Tests zum Live-Einsatz am Nationalfeiertag

Um eine reibungslose Live-Übertragung am Nationalfeiertag zu gewährleisten, wurde das nicht-öffentliche 5G-Mobilfunknetz von Big Blue Marble bereits im Vorfeld aufgesetzt und ausgiebig getestet, darunter beispielsweise am Tag des Sports am Heldenplatz. Zudem wurde neben der mobilen Bildübertragung auch die Kommunikation zwischen den ORF-Produktionsteams über das nicht-öffentliche Mobilfunknetz erprobt. Dafür kam ein Intercom-System mit 10 speziell ausgestatteten iPhones mit Big-Blue-Marble-SIM-Karten zum Einsatz.

„Mit dem nicht-öffentlichen 5G-Netz in der Wiener Innenstadt sammeln wir nicht nur wertvolle Praxiserfahrungen für die Rundfunkproduktion der Zukunft, sondern schaffen auch eine offene Innovationsplattform für die gesamte Medienbranche“, ordnet Michael Wagenhofer, Group CEO von Big Blue Marble, das Projekt ein.

TV-Produktion der Zukunft im Blick

Mit der Live-Berichterstattung am 26. Oktober setzten ORF und Big Blue Marble die gemeinsamen Innovationsaktivitäten im Bereich mobilfunkgestützter und cloudbasierter Produktionsprozesse fort. Während beim Pilotprojekt im Rahmen der Hahnenkammrennen in Kitzbühel Anfang des Jahres vor allem Sportproduktionen im Fokus standen, werden im Testgebiet in der Wiener Innenstadt unterschiedliche Einsatzszenarien für die Rundfunkproduktion erprobt, insbesondere Pressekonferenzen und andere Großveranstaltungen im Regierungsviertel.

„Im Nachrichtenalltag müssen wir schnell vor Ort sein und flexibel auf neue Entwicklungen reagieren können. Deshalb treiben wir Produktionstechniken voran, die unseren Teams mehr Bewegungsfreiheit geben, sich verlässlich in unsere redaktionellen Abläufe integrieren lassen und gleichzeitig unsere Produktionskosten senken“, erklärt Sebastian Blaha, Leiter ORF Newsroom Technik, abschließend.

Über Big Blue Marble

Big Blue Marble ist ein internationaler Medientechnologie-Experte, der seinen Kunden Übertragung von TV- und Audio-Content in Broadcast-Qualität garantiert. Neben klassischer Rundfunkverbreitung via Terrestrik und Satellit in Österreich steht eine innovative Suite Cloud-nativer Streaming-Lösungen im Fokus. Damit unterstützt Big Blue Marble Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsunternehmen, Kulturinstitutionen, Sportvereine oder andere Content-Anbieter weltweit, sichere und skalierbare Videodienste schnell und einfach auf den Markt zu bringen.

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