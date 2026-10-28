  • 28.10.2026, 11:35:32
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Das Harry Pepl Archiv erschließt einen europäischen Jazznachlass

Neue Forschungsplattform verbindet Wien, Berlin, Montreux, Paris und Kopenhagen

Der österreichische Jazzgitarrist, Komponist und Improvisator Harry Pepl (1945 bis 2005) in einem undatierten Schwarz-Weiß-Studioporträt mit Westerngitarre. Das neue Harry Pepl Archiv macht seinen musikalischen Nachlass unter www.harrypepl.com zugänglich.

Das ist so viel, wenn ich anfange zu erzählen, fällt mir alles auf den Kopf, alle Töne, alle Noten, die Musik und die Erlebnisse - eigentlich die ganze Welt!

Harry Pepl, 2005 (Nikolaus Kohler, Diplomarbeit, 2006).

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Wien (OTS) - 

Das Harry Pepl Archiv macht Leben und Werk des österreichischen Jazzgitarristen, Komponisten und Innovators Harry Pepl (1945 bis 2005) online zugänglich. Es verzeichnet 413 Pressedokumente, 193 Werke und 114 Tonträger und ist auf Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar.

Pepls Laufbahn verband europäische Jazzszenen: Er spielte mit Benny Goodman in Berlin und Kopenhagen, trat mit Werner Pirchner in Montreux auf und gehörte zur Band des französischen Klarinettisten Michel Portal. Im französischen Rundfunkarchiv INA fand die Recherche fünf dem Archiv bisher unbekannte Konzertmitschnitte.

Das ist so viel, wenn ich anfange zu erzählen, fällt mir alles auf den Kopf, alle Töne, alle Noten, die Musik und die Erlebnisse - eigentlich die ganze Welt!“ Harry Pepl, 2005 (Nikolaus Kohler, Diplomarbeit, 2006).

Das Online-Findmittel, ausgewählte Aufnahmen und Pressefotos sind frei zugänglich.

Archiv und Presse: https://www.harrypepl.com/presse/

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Herausgeber des Harry Pepl Archivs und Verwalter des musikalischen
Nachlasses
Telefon: +4369919448884
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Vorschau Bild von Die ausführliche Presseinformation stellt Leben und Werk des österreichischen Jazzgitarristen, Komponisten und Improvisators Harry Pepl vor. Sie beschreibt seine Verbindungen zur europäischen Jazzszene, seine Arbeit mit MIDI-Gitarre und Real-time Composing sowie die Bestände und Forschungsmöglichkeiten des Harry Pepl Archivs. [PDF, 141.42KB]

Daniel Pepl / Harry Pepl Archiv

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