Das Harry Pepl Archiv erschließt einen europäischen Jazznachlass

Wien (OTS) -

Das Harry Pepl Archiv macht Leben und Werk des österreichischen Jazzgitarristen, Komponisten und Innovators Harry Pepl (1945 bis 2005) online zugänglich. Es verzeichnet 413 Pressedokumente, 193 Werke und 114 Tonträger und ist auf Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar.

Pepls Laufbahn verband europäische Jazzszenen: Er spielte mit Benny Goodman in Berlin und Kopenhagen, trat mit Werner Pirchner in Montreux auf und gehörte zur Band des französischen Klarinettisten Michel Portal. Im französischen Rundfunkarchiv INA fand die Recherche fünf dem Archiv bisher unbekannte Konzertmitschnitte.

„ Das ist so viel, wenn ich anfange zu erzählen, fällt mir alles auf den Kopf, alle Töne, alle Noten, die Musik und die Erlebnisse - eigentlich die ganze Welt! “ Harry Pepl, 2005 (Nikolaus Kohler, Diplomarbeit, 2006).

Das Online-Findmittel, ausgewählte Aufnahmen und Pressefotos sind frei zugänglich.

Archiv und Presse: https://www.harrypepl.com/presse/