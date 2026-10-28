„Marika Lichter: Ich hab (k)ein Heimatland“ am 1. November in ORF III

Wien (OTS) -

Am Sonntag, dem 1. November 2026, präsentiert ORF III um 21.45 Uhr den außergewöhnlichen Theaterabend „Marika Lichter: Ich hab (k)ein Heimatland“. Darin begibt sich Lichter auf eine sehr persönliche Spurensuche in ihre familiäre Vergangenheit und eröffnet zugleich einen berührenden, vielschichtigen Blick auf jüdische Identität, Erinnerung und die Frage nach dem eigenen Zuhause.

Erzählend, zitierend und singend lässt Marika Lichter vergangene Welten lebendig werden. Im Mittelpunkt stehen die Erfahrungen der „Vorhergegangenen“, das Gefühl des Fremdseins im Geburtsland ebenso wie im Exil und die Auseinandersetzung mit dem Phänomen des „being jewish“. Aus persönlichen Erinnerungen und historischen Spuren entsteht ein poetischer wie aufrüttelnder Theaterabend, der Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet.

Die Musik bildet dabei einen wesentlichen Bestandteil der Dramaturgie. Mit einer fein abgestimmten Auswahl an Liedern – von Tango über Schlager und Wiegenlied bis hin zu Operettenarien, politischen Liedern und Liebesballaden – schafft Lichter musikalische Verbindungen zwischen individuellen Schicksalen und kollektiver Geschichte. Die Lieder füllen Lücken, die die historische Realität hinterlassen hat, und lassen jüdische Lebenswelten in ihrer Vielfalt und Lebendigkeit aufscheinen.

„Ich hab (k)ein Heimatland“ ist mehr als eine Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte. Es ist eine Hommage an jene, die vor uns waren, eine Annäherung an die Begriffe Heimat und Zuhause und zugleich eine Liebeserklärung an das Leben. Mit großer Sensibilität verbindet Marika Lichter Musik, Gedanken und Erinnerungen zu einem eindringlichen Plädoyer für das Erinnern, das Verstehen und die Menschlichkeit.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.