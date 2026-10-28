Fahrplanwechsel 2027: Wien noch besser mit der Ostregion vernetzt

Wien (OTS) -

Mit dem Fahrplanwechsel 2027 am 13. Dezember 2026 wird das Bahnangebot für Fahrgäste in Wien auf wichtigen Pendler-, Freizeit- und grenzüberschreitenden Verbindungen weiter verbessert. Im Mittelpunkt stehen der täglich und ganztägig verdichtete REX7 bis Fischamend, der durchgehende Stundentakt zwischen Wien und Bratislava, zusätzliche Verbindungen ins Wiener Umland sowie der weitere Einsatz moderner und barrierefreier Fahrzeuge.

Ein leistungsfähiges Bahnangebot ist ein wesentlicher Anreiz, um mehr Menschen für Bus, Bim und Bahn zu gewinnen und den Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel im Alltag zu erleichtern. Mit dem Fahrplanwechsel 2027 werden dafür wichtige Voraussetzungen geschaffen: häufigere Verbindungen, bessere Anschlüsse, moderne und barrierefreie Fahrzeuge sowie neue Direktverbindungen auf zentralen Pendler-, Freizeit- und grenzüberschreitenden Strecken. Das macht den öffentlichen Verkehr für viele Wege schneller, komfortabler und attraktiver und stärkt seine Rolle als verlässliche, preisgünstige Alternative zum Auto.

Die neuen Fahrplandaten sind bereits in der VOR AnachB App sowie online unter AnachB.VOR.at verfügbar. Fahrgäste können ihre individuellen Verbindungen und Anschlüsse damit schon vor dem Fahrplanwechsel planen.

Karin Zipperer, Sprecherin der Geschäftsführung der Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR) GmbH: Mehr Angebot und bessere Verknüpfung in der Ostregion

„Mit dem Fahrplanwechsel bauen wir das Angebot auf wichtigen Achsen rund um Wien gezielt weiter aus. Der durchgehende Stundentakt zwischen Wien und Bratislava, die Verdichtung des REX7 bis Fischamend und der weitere Einsatz moderner, barrierefreier Fahrzeuge machen den öffentlichen Verkehr für viele Wege im Alltag noch attraktiver.“

Christof Hermann, ÖBB Personenverkehr Regionalmanager Ostregion: Dichtes Angebot, moderne Fahrzeuge

„Mit dem neuen Fahrplan schaffen wir zusätzliche Verbindungen und schließen bestehende Taktlücken. Gleichzeitig setzen wir den Einsatz moderner Fahrzeuge konsequent fort. Damit verbessern wir das Angebot für Pendler:innen ebenso wie für Freizeit- und grenzüberschreitende Fahrten von und nach Wien.“

Fahrplan 2027: die wichtigsten Verbesserungen für Wien

Der Fahrplanwechsel bringt für Wien Verbesserungen auf mehreren stark nachgefragten Achsen. Neben dichteren Verbindungen werden grenzüberschreitende Angebote ausgebaut, Nachtverkehre angepasst und weitere moderne, barrierefreie Fahrzeuge eingesetzt.

Dichteres Angebot Richtung Flughafen und Fischamend

Der REX7 fährt künftig täglich und ganztägig im Halbstundentakt bis Fischamend. Zwischen Wien und Flughafen besteht der Halbstundentakt bereits; neu ist insbesondere die durchgängige Verdichtung zwischen Flughafen und Fischamend. Zu den Hauptverkehrszeiten verkehren die Züge weiterhin halbstündlich bis Wolfsthal, außerhalb davon stündlich. Der REX7 fährt von Wolfsthal beziehungsweise vom Flughafen und ab dem Fahrplanwechsel von Fischamend über Wien Hauptbahnhof und Wien Meidling weiter auf die Südstrecke. In den Wochenendnächten übernimmt er anstelle der S7 die Aufgabe der Nacht-S-Bahn.

Wien und Bratislava künftig durchgehend im Stundentakt

Auf dem REX8, der Wien mit der slowakischen Hauptstadt verbindet, entsteht durch ein zusätzliches Zugpaar auf dem Teilstück Marchegg - Bratislava hlavná stanica von 5 bis 24 Uhr ein durchgehender Stundentakt zwischen Wien und Bratislava. Neu ist damit eine zusätzliche Abendverbindung um 21:14 Uhr ab Wien Hauptbahnhof mit Ankunft in Bratislava hlavná stanica um 22:10 Uhr; in der Gegenrichtung fährt der REX8 um 21:50 Uhr ab Bratislava und erreicht Wien Hauptbahnhof um 22:46 Uhr.

Bessere Verbindungen ins Wiener Umland

Auch auf weiteren für Wien relevanten Achsen wird das Angebot verbessert: Ein neuer Frühzug fährt werktags um 3:59 Uhr ab Wien Hauptbahnhof über Wien Meidling nach Wiener Neustadt und erreicht den wichtigen Umstiegsknoten bereits um 4:49 Uhr. Neue REX6-Verstärker schaffen zusätzliche Verbindungen zwischen Wien, Wulkaprodersdorf und Deutschkreutz. Damit rücken das Burgenland und Wien auf der Schiene weiter zusammen. Auf der Nordbahn werden REX1-Verstärker weiter bis Břeclav geführt, wodurch am Nachmittag ein nahezu durchgängiger Halbstundentakt entsteht. Auf der Nordwestbahn kommt eine neue Spätverbindung von Wien über Retz bis Znojmo hinzu. Auf der Westachse halten die Nachtzüge des CJX5 am Wochenende neu auch in Neulengbach Stadt.

Mehr Komfort und Barrierefreiheit

Der Einsatz moderner und barrierefreier Schienenfahrzeuge wird weiter ausgebaut. Die Einflottung der Cityjet-Doppelstockzüge wird fortgesetzt, insbesondere auf der Linie CJX9 via Baden und Wiener Neustadt nach Payerbach-Reichenau und auf den REX-Linien ab und nach Floridsdorf bzw. Meidlung –

und nach dem Stammstreckenupgrade dann über diese. Die Linien S50 und REX51 zwischen Wien Westbahnhof, Eichgraben-Altlengbach und St. Pölten Hauptbahnhof werden bereits vollständig mit barrierefreien Fahrzeugen bedient. Auf der Franz-Josefs-Bahn sind die Linien S40, REX4 und REX41 künftig durchgehend mit Niederflurfahrzeugen unterwegs.

Baustellenbedingte Änderungen in Wien

Jede Baustelle für Streckenverbesserungen und Trassenausbau ist eine Investition in ein stärkeres Öffi-Netz: Die Unannehmlichkeiten von heute sorgen für pünktlichere, robustere und zukunftssichere Zugverbindungen von morgen. In Wien betrifft dies Insbesondere den Ausbau der Stammstrecke. Zusatzangebote der Wiener Linien sorgen zwischenzeitlich für Kompensation der ausgefallenen Züge, Ende 2027 wird dann der Verkehr auf der meistbefahrenen S-Bahn-Strecke Österreichs wieder aufgenommen werden können.

Aufgrund von Bauarbeiten auf der Verbindungsbahn kommt es zu weiteren Anpassungen im Wiener S-Bahn-Netz. Die S80 – Wiens Ost-West-Schienenachse – endet beziehungsweise beginnt baustellenbedingt in Wien Meidling und wird ab dort über die Südstrecke weitergeführt. Zwischen Wien Meidling, Wien Speising und Wien Hütteldorf wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, der bereits die künftige S-Bahnstation Hietzinger Hauptstraße anbindet. Auf der S-Bahn-Stammstrecke sind weitere Kurzführungen notwendig; die S7 verkehrt im Abschnitt Wien St. Marx – Flughafen Wien.

Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026: Die wesentlichen Änderungen im Überblick

REX7 Angebotsausbau und Umstellung im Zuge der Bauarbeiten auf der Stammstrecke täglich und ganztägig im Halbstundentakt bis Fischamend; zwischen Wien und Flughafen besteht der Halbstundentakt bereits zu den Hauptverkehrszeiten weiterhin halbstündlich bis Wolfsthal, außerhalb davon stündlich Weiterführung über Wien Hauptbahnhof und Wien Meidling auf die Südstrecke In den Wochenendnächten übernimmt der REX7 anstelle der S7 die Aufgabe der Nacht-S-Bahn. Im Zuge der Bauarbeiten auf der Stammstrecke verkehrt die S7 im Abschnitt Wien St. Marx – Flughafen Wien; der REX7 übernimmt damit zusätzliche Funktionen im Flughafenverkehr.

Angebotsausbau und Umstellung im Zuge der Bauarbeiten auf der Stammstrecke S40 : Seit Sommer 2026 durchgängiger Halbstundentakt am Nachmittag zwischen Tulln und Tullnerfeld; bessere Anschlüsse vom Fernverkehr aus dem Westen in Tullnerfeld.

: Seit Sommer 2026 durchgängiger Halbstundentakt am Nachmittag zwischen Tulln und Tullnerfeld; bessere Anschlüsse vom Fernverkehr aus dem Westen in Tullnerfeld. CJX5 Wien – St. Pölten – Amstetten : Neue Wochenendhalte des Nacht-CJX5 in Neulengbach Stadt, Richtung Amstetten um 2:18 Uhr und Richtung Wien Westbahnhof um 1:19 Uhr.

: Neue Wochenendhalte des Nacht-CJX5 in Neulengbach Stadt, Richtung Amstetten um 2:18 Uhr und Richtung Wien Westbahnhof um 1:19 Uhr. Südstrecke – Nacht- und Frühverbindungen : Neuer REX1 werktags ab Wien Hauptbahnhof um 3:59 Uhr mit Ankunft in Wiener Neustadt um 4:49 Uhr.

: Neuer REX1 werktags ab Wien Hauptbahnhof um 3:59 Uhr mit Ankunft in Wiener Neustadt um 4:49 Uhr. REX8 Wien – Bratislava : Durchgehender Stundentakt von 5 bis 24 Uhr; zusätzliche Abendverbindung ab Wien Hauptbahnhof um 21:14 Uhr.

: Durchgehender Stundentakt von 5 bis 24 Uhr; zusätzliche Abendverbindung ab Wien Hauptbahnhof um 21:14 Uhr. REX1 Wien – Břeclav : Verstärker werden bis Břeclav geführt; dadurch am Nachmittag nahezu durchgängiger Halbstundentakt.

: Verstärker werden bis Břeclav geführt; dadurch am Nachmittag nahezu durchgängiger Halbstundentakt. REX3 Wien – Znojmo: Neue Spätverbindung bis Znojmo; die Frühverbindung über Retz nach Wien verkehrt neu auch sonntags.

Verbindungen rechtzeitig prüfen

Wegen der Vielzahl an Änderungen empfiehlt der VOR, die persönliche Route rechtzeitig zu prüfen. Die Fahrplandaten sind bereits in der VOR AnachB App sowie online unter AnachB.VOR.at abrufbar. Für die Routenabfrage ist ein Reisetag ab 13. Dezember 2026 zu wählen.