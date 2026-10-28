Fahrplanwechsel 2027 stärkt Bahnangebot in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Verlässlich, gut angebunden und alltagstauglich: Mit dem Fahrplanwechsel 2027 am 13. Dezember 2026 wird das Bahnangebot im Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) in Niederösterreich auf zahlreichen Verbindungen weiterentwickelt. Besonders profitieren Pendlerinnen und Pendler sowie die Region im Industrieviertel: In Ebreichsdorf, Pottendorf und Ebenfurth sorgen vier zusätzliche Zugpaare auf der Pottendorfer Linie für ein verbessertes Angebot.

Weitere Schwerpunkte sind verbesserte grenzüberschreitende Verbindungen zwischen Niederösterreich und Südböhmen bzw. Südmähren nach Břeclav (Lundenburg), Znojmo (Znaim), in die Slowakei nach Bratislava. Zudem wird der Einsatz moderner und barrierefreier Fahrzeuge auf Haupt- und Regionalbahnstrecken weiter verstärkt. Darüber hinaus bringt der Fahrplanwechsel zahlreiche weitere Anpassungen und Verbesserungen im Nah- und Regionalverkehr in Niederösterreich.

Die neuen Fahrplandaten sind bereits in der VOR AnachB App sowie online unter AnachB.VOR.at verfügbar. Fahrgäste können ihre persönlichen Verbindungen damit schon vor dem Fahrplanwechsel prüfen.

Alexander Schierhuber, Geschäftsführer der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH: Gezielte Verbesserungen auf wichtigen Verbindungen

„Mit dem Fahrplanwechsel entwickeln wir das Bahnangebot in Niederösterreich auf zahlreichen Verbindungen weiter. Besonders erfreulich sind die zusätzlichen Zugpaare auf der Pottendorfer Linie, die Verbesserungen im grenzüberschreitenden Verkehr und der weitere Einsatz moderner, barrierefreier Fahrzeuge. Gleichzeitig gibt es viele weitere gezielte Anpassungen, die Fahrgästen in den Regionen zugutekommen.“

Christof Hermann, ÖBB Personenverkehr Regionalmanager Ostregion:

Attraktive Bahnverbindungen für Alltag und Freizeit

„Mit zusätzlichen Halten, angepassten Fahrzeiten und neuen Früh- und Spätverbindungen verbessern wir das Bahnangebot auf mehreren Regional- und Pendlerachsen in Niederösterreich gezielt. Gleichzeitig setzen wir die Modernisierung der eingesetzten Fahrzeuge konsequent fort. So entwickeln wir unser Angebot für die täglichen Wege ebenso wie für Fahrten in der Freizeit zielgerichtet weiter“.

Die wichtigsten Neuerungen für Niederösterreich

Im Mittelpunkt stehen Verbesserungen auf der Pottendorfer Linie und im grenzüberschreitenden Verkehr. Gleichzeitig wird der Einsatz moderner und barrierefreier Fahrzeuge weiter ausgebaut: mit neuen Doppelstocktriebzügen, zusätzlichen modernisierten Doppelstockwendezügen sowie barrierefreien Dieseltriebwagen für die Regionalbahnnetze in Wiener Neustadt und im Zentralraum St. Pölten. Daneben gibt es zahlreiche weitere Anpassungen auf regionalen Verbindungen.

Pottendorfer Linie: vier zusätzliche Zugpaare

Auf der Pottendorfer Linie werden ab dem Fahrplanwechsel vier zusätzliche Zugpaare angeboten. Davon profitieren insbesondere Pendlerinnen und Pendler; zugleich wird die öffentliche Verkehrsanbindung der Region Ebreichsdorf–Ebenfurth gestärkt. Zusätzlich gibt es nach Wien ab Ebenfurth zwei Verbindungen um 6:38 Uhr und 16:43 Uhr ab Ebenfurth nach Wien Hbf., nachmittags gibt es ab Wien Hbf. um 13:59 Uhr und 18:59 Uhr mit Halten in Ebenfurth, Pottendorf-Landegg und Ebenfurth zusätzliche Verbindungen. Auf der Linie REX6 über die Pottendorfer Linie gibt es damit morgens nach Wien einen Halbstundentakt für Ebenfurth und Ebreichsdorf von 5 bis 9 Uhr, nachmittags von 13:30 bis 19:30 Uhr von Wien kommend Richtung Burgendland. Die Verstärkerzüge halten zusätzlich in der Station Pottendorf-Landegg. In Ebreichsdorf besteht Anschluss an die S-Bahn-Linie S60.

Bessere grenzüberschreitende Verbindungen nach Břeclav, Znojmo und Bratislava

Auf der Nordbahn beginnen zwei REX1-Verstärker neu in Břeclav (Lundenburg): Die Züge fahren um 15:01 Uhr und 17:01 Uhr ab Břeclav statt erst ab Bernhardsthal. Zwei weitere Züge aus Wien werden bis Břeclav verlängert und kommen dort um 14:59 Uhr beziehungsweise um 16:59 Uhr an. Dadurch entsteht am Nachmittag ein nahezu durchgängiger Halbstundentakt.

Auf der Nordwestbahn kommt eine neue Spätverbindung nach Znojmo (Znaim) mit Ankunft um 22:36 Uhr hinzu. Die Frühverbindung von Znojmo über Retz nach Wien verkehrt neu auch sonntags. Nach Bratislava wird das Angebot des REX8 durch ein zusätzliches Zugpaar erweitert: Damit besteht zwischen Wien über Marchegg nach Bratislava hlavná stanica von 5 bis 24 Uhr ein durchgehender Stundentakt.

Mehr moderne und barrierefreie Züge

Mit der weiteren Einflottung moderner Fahrzeuge steigen Komfort und Barrierefreiheit auf mehreren Linien. Die schnelle Nahverkehrslinie REX51 auf der Wienerwald-Westbahn-Strecke zwischen Wien Westbahnhof, Eichgraben-Altlengbach und St. Pölten Hauptbahnhof werden vollständig mit barrierefreien Fahrzeugen bedient. Auf der Franz-Josefs-Bahn sind S40 und REX4 künftig durchgehend mit Niederflurfahrzeugen unterwegs und auf der Linie REX41 wird der Anteil barrierefreier Niederflurfahrzeuge weiter erhöht.

Zusätzliche barrierefreie Fahrzeuge der Baureihe 5022 Desiro kommen auch auf der Kamptalbahn-Linie R44 zwischen Horn und St. Pölten und Erlauftalbahn zum Einsatz. Im Schülerverkehr werden auf Verbindungen im Traisen-/Gölsental sowie auf der Triestingtalbahn Doppelstockwendezüge mit Diesellokomotiven eingesetzt. Auf der schnellen Südbahn-Express Linie CJX9 und weiteren REX-Verbindungen kommen verstärkt Cityjet-Doppelstocktriebzüge zum Einsatz; ab 2027 fahren KISS-Doppelstockzüge der Baureihe 4736 auch auf der Nordbahn Strecke im Nahverkehr.

Später ins Waldviertel

Der REX41 um 23:28 Uhr ab Wien Franz-Josefs-Bahnhof wird in den Nächten vor Samstagen, Sonn- und Feiertagen bis Gmünd verlängert und erreicht Gmünd um 1:42 Uhr. Damit steht insbesondere für Freizeit- und Wochenendfahrten eine spätere Verbindung ins Waldviertel zur Verfügung. Die Verbindung um 22:28 Uhr ab Wien Franz-Josefs-Bahnhof endet neu in Sigmundsherberg mit Anschluss nach Horn.

Silva Nortica startet in die vierte Saison

Auch die internationale Verbindung „Silva Nortica“ auf der Franz-Josefs-Bahn wird 2027 in der vierten Saison angeboten. Die zwei direkten Verbindungen ab Wien Franz-Josefs-Bahnhof um 9 und 15 Uhr nach Prag über die Gmünd, Trebon und Tabor geht in die vierte Fahrplansaison. Die Züge erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Fahrgästen. Retour ab Prag starten die Verbindungen um 7:46 Uhr und 17:46 Uhr nach Wien Franz-Josefs-Bahn.

Weitere Verbesserungen für Niederösterreich zum Fahrplanwechsel 2027

Neben den zentralen Schwerpunkten bringt der Fahrplanwechsel weitere gezielte Verbesserungen auf Regional- und Freizeitverbindungen:

Neuer CJX5-Nachthalt in Neulengbach Stadt : Der Nacht-CJX5 ab Wien Westbahnhof um 1:48 Uhr hält am Wochenende in Neulengbach Stadt: Richtung Amstetten hält der um 1:48 Uhr in Wien Westbahnhof abfahrende Zug um 2:18 Uhr, Richtung Wien Westbahnhof der um 0:10 Uhr in Amstetten abfahrende Zug um 1:19 Uhr. Damit ist auch Neulengbach in die schnelle CJX5-Verbindung angebunden.

: Der Nacht-CJX5 ab Wien Westbahnhof um 1:48 Uhr hält am Wochenende in Neulengbach Stadt: Richtung Amstetten hält der um 1:48 Uhr in Wien Westbahnhof abfahrende Zug um 2:18 Uhr, Richtung Wien Westbahnhof der um 0:10 Uhr in Amstetten abfahrende Zug um 1:19 Uhr. Damit ist auch Neulengbach in die schnelle CJX5-Verbindung angebunden. Bessere Abfahrtsverteilung auf der Traisentalbahn in der Frühspitze : Der R54 fährt in St. Pölten Hauptbahnhof neu um 4:51 Uhr ab (statt um 4:31 Uhr). Dadurch verteilen sich die frühen Abfahrten Richtung Traisen an Werktagen von Montag bis Freitag besser.

: Der R54 fährt in St. Pölten Hauptbahnhof neu um 4:51 Uhr ab (statt um 4:31 Uhr). Dadurch verteilen sich die frühen Abfahrten Richtung Traisen an Werktagen von Montag bis Freitag besser. Optimierung auf der R44 Kamptalbahn-Linie : Durch den Entfall des Haltes Buchberg verkürzt sich die Fahrzeit Richtung Horn. Spätere Abfahrtsmöglichkeiten nach 9 Uhr in Hadersdorf am Kamp verbessern zusätzlich die Anschlusssituation Richtung Horn. In Sigmundsherberg wurden ebenfalls die Anschlussverbindungen angepasst für mehr Anschlussstabilität.

: Durch den Entfall des Haltes Buchberg verkürzt sich die Fahrzeit Richtung Horn. Spätere Abfahrtsmöglichkeiten nach 9 Uhr in Hadersdorf am Kamp verbessern zusätzlich die Anschlusssituation Richtung Horn. In Sigmundsherberg wurden ebenfalls die Anschlussverbindungen angepasst für mehr Anschlussstabilität. Fahrplananpassung auf der Semmeringbahn: Der Fahrplan der Linie R91 wird auf den CJX9 abgestimmt in Payerbach-Reichenau und Mürzzuschlag.

Der Fahrplan der Linie R91 wird auf den CJX9 abgestimmt in Payerbach-Reichenau und Mürzzuschlag. Wiener Neustadt Nord: mehr S3-Halte Richtung Wien : In der werktäglichen Morgenspitze zwischen 5 und 8 Uhr halten künftig mehr S3-Züge in Wiener Neustadt Nord. Damit gibt es drei Abfahrten pro Stunde Richtung Wien statt bisher zwei. Zusätzliche Halte um 5:21 Uhr, 6:21 Uhr, 7:21 Uhr und 7:51 Uhr verdichten das Angebot am Morgen. Weitere Halte um 18:42 Uhr und 19:42 Uhr schaffen werktags einen Halbstundentakt Richtung Wiener Neustadt Hauptbahnhof. Die bisherigen Halte des R95 in Wiener Neustadt Nord sind damit nicht mehr notwendig und entfallen. Aufgrund der Baustelle des Nordkopfes Wiener Neustadt wird es hier unterjährig baustellenbedingte Einschränkungen geben.

: In der werktäglichen Morgenspitze zwischen 5 und 8 Uhr halten künftig mehr S3-Züge in Wiener Neustadt Nord. Damit gibt es drei Abfahrten pro Stunde Richtung Wien statt bisher zwei. Zusätzliche Halte um 5:21 Uhr, 6:21 Uhr, 7:21 Uhr und 7:51 Uhr verdichten das Angebot am Morgen. Weitere Halte um 18:42 Uhr und 19:42 Uhr schaffen werktags einen Halbstundentakt Richtung Wiener Neustadt Hauptbahnhof. Die bisherigen Halte des R95 in Wiener Neustadt Nord sind damit nicht mehr notwendig und entfallen. Aufgrund der Baustelle des Nordkopfes Wiener Neustadt wird es hier unterjährig baustellenbedingte Einschränkungen geben. Knoten Wiener Neustadt bereits vor 5 Uhr erreichbar: Ein neuer REX1 fährt an Werktagen um 3:59 Uhr ab Wien Hauptbahnhof über Wien Meidling, Baden, Bad Vöslau, Leobersdorf und Felixdorf und erreicht Wiener Neustadt Hauptbahnhof um 4:49 Uhr. Damit steht insbesondere für Beschäftigte mit frühem Arbeitsbeginn eine zusätzliche Verbindung zur Verfügung.

Baustellenbedingte Änderungen und Einschränkungen

Neben diesen Angebotsverbesserungen führen notwendige Bauarbeiten 2027 auf mehreren Strecken zu Einschränkungen. Dazu zählen insbesondere die Arbeiten am Umbau des Nordkopfes Wiener Neustadt, die Ausbauten auf der Pottendorfer Linie zwischen Wampersdorf und Wiener Neustadt vor allem im Bereich des Bahnhofs Ebenfurth, der Ausbau der Puchbergerbahn sowie die geplante mehrmonatige Sperre auf der Franz-Josefs-Bahn im Abschnitt Absdorf-Hippersdorf - Sigmundsherberg im Frühjahr 2027.

Nordkopf Wiener Neustadt Hauptbahnhof: Im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme des Semmering-Basistunnels wird die Nordeinfahrt des Bahnhofs Wiener Neustadt umgebaut. Dadurch sind 2027 vor allem in der Hauptverkehrszeit und am Wochenende von und nach Wien Einschränkungen zu erwarten. Betroffen sind auch die R-Züge der Aspangbahn, die ganzjährig nur zwischen Wien Hauptbahnhof und Sollenau verkehren können.

Im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme des Semmering-Basistunnels wird die Nordeinfahrt des Bahnhofs Wiener Neustadt umgebaut. Dadurch sind 2027 vor allem in der Hauptverkehrszeit und am Wochenende von und nach Wien Einschränkungen zu erwarten. Betroffen sind auch die R-Züge der Aspangbahn, die ganzjährig nur zwischen Wien Hauptbahnhof und Sollenau verkehren können. Pottendorfer Linie Bereich Ebenfurth und Puchbergerbahn: Aufgrund der Ausbauten auf der Pottendorfer Linie zwischen Wampersdorf und Wiener Neustadt im Bereich Ebenfurth kann die S60 nur im Abschnitt Bruck an der Leitha – Wien Hauptbahnhof – Ebreichsdorf verkehren. Ausgenommen sind der morgendliche Schülerzug mit Ankunft in Wiener Neustadt um 7:24 Uhr sowie die Nacht-S60 am Wochenende mit Ankunft um 2:07 Uhr. Im Abschnitt Ebreichsdorf – Wiener Neustadt Hauptbahnhof wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Davon getrennt entfallen die R98-Verstärkerzüge am Nachmittag zwischen Wiener Neustadt und Winzendorf aufgrund des Ausbaus der Puchbergerbahn.

Aufgrund der Ausbauten auf der Pottendorfer Linie zwischen Wampersdorf und Wiener Neustadt im Bereich Ebenfurth kann die S60 nur im Abschnitt Bruck an der Leitha – Wien Hauptbahnhof – Ebreichsdorf verkehren. Ausgenommen sind der morgendliche Schülerzug mit Ankunft in Wiener Neustadt um 7:24 Uhr sowie die Nacht-S60 am Wochenende mit Ankunft um 2:07 Uhr. Im Abschnitt Ebreichsdorf – Wiener Neustadt Hauptbahnhof wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Davon getrennt entfallen die R98-Verstärkerzüge am Nachmittag zwischen Wiener Neustadt und Winzendorf aufgrund des Ausbaus der Puchbergerbahn. Viermonatige Sperre der Franz-Josefs-Bahn: Aufgrund von Bauarbeiten wird die Franz-Josefs-Bahn für einen Zeitraum von voraussichtlich vier Monaten zwischen Absdorf-Hippersdorf und Sigmundsherberg gesperrt. Es wird der nächste Abschnitt des Ausbaus der Franz-Josefs-Bahn durchgeführt.

Weitere Änderungen zum Fahrplanwechsel 2027

Auch im Regionalbusverkehr wird es zum Fahrplanwechsel Optimierungen und Anpassungen geben. Die konkreten Maßnahmen der NÖVOG werden gerade ausgearbeitet und zeitgerecht bekanntgemacht.

Die neuen Fahrplandaten sind bereits jetzt in der VOR AnachB App sowie online unter AnachB.VOR.at verfügbar. Fahrgäste können ihre individuelle Route bereits vor dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 prüfen.