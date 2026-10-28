Fahrplanwechsel 2027 bringt dem Burgenland mehr Verbindungen und bessere Anschlüsse

Eisenstadt (OTS) -

Mit dem Fahrplanwechsel 2027 am 13. Dezember 2026 wird das Bahnangebot im Nordburgenland gezielt erweitert. Im Mittelpunkt stehen neue REX64-Anschlusszüge von Wulkaprodersdorf nach Eisenstadt sowie zusätzliche REX6-Verstärkerzüge zwischen Deutschkreutz, Wulkaprodersdorf und Wien. Highlight ist ein zusätzlicher Zug auf der REX6-Achse, der Deutschkreutz am Morgen in weniger als 90 Minuten mit Wien Hauptbahnhof verbindet.

Die neuen Fahrplandaten sind bereits in der VOR AnachB App sowie online unter AnachB.VOR.at verfügbar. Fahrgäste können ihre individuellen Verbindungen und Anschlüsse damit schon vor dem Fahrplanwechsel planen.

Heinrich Dorner, burgenländischer Verkehrslandesrat:

Mehr Verbindungen und bessere Anschlüsse im Burgenland

„Mit zusätzlichen REX6-Verstärkern und abgestimmten REX64-Anschlüssen nach Eisenstadt verbessern wir die öffentliche Mobilität im Burgenland spürbar. Mehr Verbindungen auf der Schiene bedeuten mehr Wahlfreiheit im Alltag und bessere Möglichkeiten, Arbeitsplätze, Bildungsangebote und wichtige Einrichtungen öffentlich zu erreichen. Unser Ziel ist ein gut vernetztes Angebot, das Stadt und Land zuverlässig miteinander verbindet.“

Karin Zipperer, Geschäftsführung Verkehrsverbund Ost-Region (VOR):

Gezielter Angebotsausbau für die Fahrgäste

„Mit dem Fahrplanwechsel entwickeln wir das Bahnangebot in der gesamten Ostregion gezielt weiter. Dichtere Takte, zusätzliche Verbindungen, bessere Anschlüsse und der weitere Einsatz moderner Fahrzeuge greifen dabei ineinander. So schaffen wir für unsere Fahrgäste auf unterschiedlichen Wegen im Alltag und in der Freizeit ein verlässliches und attraktives Gesamtangebot.“

Mehr Verbindungen zwischen dem Mittelburgenland und Wien

Mit dem Fahrplanwechsel wird das Bahnangebot auf der REX6-Achse deutlich erweitert. Ein zusätzlicher Zug startet bereits um 5:41 Uhr in Deutschkreutz und erreicht Wien Hauptbahnhof um 7:09 Uhr. Damit steht auch am Morgen eine Verbindung mit weniger als 90 Minuten Fahrzeit zur Verfügung.

Auch am Nachmittag wird das Angebot verdichtet: Neue Verbindungen ab Deutschkreutz um 15:29 Uhr, 16:29 Uhr und 17:29 Uhr sorgen gemeinsam mit den bestehenden Zügen für zwei Verbindungen pro Stunde von Deutschkreutz Richtung Wulkaprodersdorf. In der Gegenrichtung kommen zusätzliche Fahrmöglichkeiten Richtung Deutschkreutz hinzu: um 4:44 Uhr ab Wulkaprodersdorf sowie um 13:59 und 18:59 Uhr ab Wien Hauptbahnhof. Zwischen 14 und 19 Uhr ergibt sich damit von Wien Richtung Wulkaprodersdorf bzw. Deutschkreutz ein nahezu halbstündliches Angebot.

Neue REX64-Anschlüsse nach Eisenstadt

Als Verbindung zum neuen Angebot am REX6- werden zwei neue REX64-Anschlusszüge von Wulkaprodersdorf nach Eisenstadt eingerichtet. Sie verkehren werktags außer samstags um 14:57 Uhr und 19:57 Uhr ab Wulkaprodersdorf und erreichen Eisenstadt um 15:07 Uhr beziehungsweise 20:07 Uhr. In Kombination mit den bestehenden Zügen gibt es zur nachmittäglichen Spitzenzeit einen Halbstundentakt aus Wien über Ebreichsdorf nach Eisenstadt – Zur vollen Stunde mit Umstieg in Wulkaprodersdorf, zur halben Stunde direkt.. Der stündliche REX6 hat auch an Wochenenden einen Zugteil, mit dem die Fahrgäste ohne Umsteigen nach Eisenstadt kommen. Daraus ergibt sich ein attraktiver Halbstundentakt.

Wiederinbetriebnahme der Mattersburger Bahn nach Streckenausbau

Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember wird auch die Mattersburger Bahn mit dem gewohnten Fahrplanschema wieder in Betrieb genommen und damit die Versorgung des Mittelburgenlands mit leistungsstarkem Bahnverkehr wieder gewährleistet. Gleichzeitig wird das Ersatzangebot der Raaber Bahn, welches während des Streckenausbaus auf der Mattersburger Bahn zur Verfügung stand, nicht mehr angeboten.

Insgesamt werden zum Fahrplanwechsel zahlreiche weitere Änderungen im Bahn- und Regionalbusverkehr der Ostregion umgesetzt. Aufgrund der Vielzahl an Änderungen empfiehlt der VOR, die persönliche Route rechtzeitig zu prüfen. Dafür in der VOR AnachB App oder auf AnachB.VOR.at bei der Routenabfrage einen Reisetag ab 13. Dezember 2026 eingeben.