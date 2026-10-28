Schokogeister und Gummi-Grusel: So nascht Wien zu Halloween

Wien (OTS) -

Rund 20 Millionen Euro wollen die Wiener:innen heuer für Halloween ausgeben. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien. Ganz oben auf der Einkaufsliste: Süßes. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei Gurkerl : Seit Anfang Oktober landen pro Bestellung zehn Prozent mehr Süßigkeiten und 14 Prozent mehr Halloween-Artikel im Warenkorb als im Vorjahr. Die Verkaufsdaten des Online-Supermarkts zeigen, was heuer gefragt ist – und wie Wien im Vorjahr Halloween gefeiert hat.

Süßes oder Saures? 2025 gewannen die Klassiker

In der Halloween-Woche 2025 enthielt rund jede vierte Gurkerl-Bestellung Süßigkeiten – insgesamt gingen rund 10.000 Packungen über die virtuelle Kassa. Neben Schoko-Kürbissen lagen Kinder Schokolade, Milka Nussini, Chupa Chups und die Wiener Schwedenbomben vorn.

Die Top 10 Süßigkeiten zu Halloween 2025:

Marks & Spencer Schoko-Kürbisse „Petrifying Pumpkins“ Red Band Tutti Frutti Kinder Schokolade Marks & Spencer Schoko-Lollies „Haunted Heads“ nimm2 Lachgummi Milchgeister Milka Nussini Chupa Chups Zungenmaler Niemetz Schwedenbomben Celebrations Marks & Spencer Schokofrosch „Hocus Croakus“

Gummi-Grusel im Anmarsch: Heuer holen die Fruchtgummis auf

Heuer stehen an der Spitze der Halloween-Süßigkeiten die Schokoschirmchen-Geister der österreichischen Traditionsmarke Küfferle. Dahinter drängen sich die Fruchtgummis nach vorn: Trolli Glotzer, Trolli Dracula und die sauren Spinnenbeine von Hitschies belegen die Plätze zwei, drei und fünf. Das passt zum Naschtrend des Jahres: Fruchtgummis legen pro Bestellung um 41 Prozent zu, Schoko-Snacks „nur“ um 28 Prozent.

Die Top 10 Halloween-Süßigkeiten 2026 (1. bis 24. Oktober):

Küfferle Schokoschirmchen Geister Trolli Glotzer Trolli Dracula Marks & Spencer Gooey Ghost Hitschies Saure Spinnenbeine Marks & Spencer Peanut Butter Spooky Skull Marks & Spencer Schokofrosch „Hocus Croakus“ Klett Halloween-Kugeln Küfferle Schokoschirmchen Kürbis Klett Halloween-Figuren

Ravioli-Rausch: Der heimliche Halloween-Star 2026

Die größte Überraschung der Saison kommt jedoch aus dem Kühlregal: Vom 1. bis 24. Oktober verkaufte Gurkerl über 1.000 Packungen Halloween-Kürbis-Ravioli von Rana – mehr als siebenmal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Auch bei der Deko legt Wien dieses Jahr nach: Kürbis-Girlanden, kleine Kürbisse zum Bemalen und ein Spinnennetz samt Spinnen zählen zu den aktuell meistgekauften Halloween-Artikeln.

Kürbis auf den letzten Drücker

Bei den Kürbissen zeigen die Daten aus dem letzten Jahr einen klaren Trend: Der stärkste Kürbistag 2025 war Halloween selbst. Am 31. Oktober lieferte Gurkerl 765 Kürbisse aus, in jeder siebten Bestellung war einer dabei. Den Schnitzkürbis kauften die meisten schon ein bis drei Tage vorher – am Halloween-Tag selbst landete vor allem Hokkaido für die Kürbissuppe im Korb.

Die XXL-Gruselparty: 68 Packungen Naschzeug in einer Bestellung

30 Packungen Süßigkeiten, 30 Packungen Chips und Knabbergebäck, acht Dips: Das war 2025 die größte Halloween-Partybestellung bei Gurkerl. Auch sie kam auf den letzten Drücker: Geliefert wurde sie am 31. Oktober, pünktlich zum Gruselabend – Bestellwert: 237 Euro. Ebenfalls rekordverdächtig: eine Bestellung mit 14 Halloween-Kürbissen zu Beginn der Halloween-Woche – genug für eine ganze Schulklasse.

Größerer Warenkorb für die Geisterstunde

Auch abseits solcher Rekorde fielen die Halloween-Einkäufe 2025 deutlich größer aus als sonst: Ein Halloween-Warenkorb kostete im Schnitt 123 Euro, rund 30 Prozent mehr als eine normale Bestellung. Partykörbe mit Sekt oder Spirituosen kamen sogar auf 190 Euro.

Grusel mit Plan: Bestellt wird häufig am Mittwochabend

Spontan war dabei wenig: 54 Prozent der Halloween-Bestellungen gingen am Mittwoch oder Donnerstag vor Halloween ein, am 31. Oktober selbst nur vier Prozent. Partygastgeber:innen bestellten am frühesten, am liebsten am Mittwochabend zwischen 19 und 22 Uhr. Familien, die für die Süßes-oder-Saures-Runde einkauften, bestellten kurzfristiger – im Schnitt rund 18 Stunden vor der Lieferung.

Heuer fällt Halloween auf einen Samstag. Wer noch nicht vorgesorgt hat: Gurkerl liefert auch dann ab drei Stunden nach Bestellung. Alles für Halloween gibt es unter: https://www.gurkerl.at/thema/kurbis-halloween

Datengrundlage: Gurkerl-Verkaufsdaten für den Großraum Wien. Die Oktober-Vergleiche beziehen sich auf den Zeitraum 1.–24. Oktober 2026 und die entsprechenden Wochentage im Vorjahr. Halloween-Woche 2025: 27.–31. Oktober.