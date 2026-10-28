BMWET schreibt den Staatspreis Beste Lehrbetriebe aus

Wien (OTS) -

„Die Lehre ist Österreichs Aushängeschild. Sie bietet jungen Menschen hervorragende Karriere- und Aufstiegschancen. Für mich klar: Die Werkstatt ist genauso entscheidend wie der Hörsaal, der Meister genauso wertvoll wie der Master. Damit unser Erfolgsmodell Lehre auch in Zukunft zu den besten der Welt gehört, brauchen wir motivierte junge Menschen und Betriebe, die mit Leidenschaft ausbilden. Denn wer heute in Ausbildung investiert, sichert morgen unsere Wettbewerbsfähigkeit. Mit dem Staatspreis holen wir jene Betriebe vor den Vorhang, die mit Innovationskraft und Engagement zeigen, wie die Lehre der Zukunft aussieht“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

2027 wird der Staatspreis zum zehnten Mal verliehen – und erstmals als Staatspreis-Challenge umgesetzt. Das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus lädt gemeinsam mit dem ibw – Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft – alle österreichischen Lehrbetriebe zur Teilnahme ein. Das ibw übernimmt Organisation und Durchführung des Staatspreises.

Staatspreis-Challenge macht Exzellenz in der Ausbildung sichtbar

Zum zehnjährigen Jubiläum wird der Staatspreis erstmals als Challenge durchgeführt. Im Mittelpunkt stehen konkrete Good-Practice-Beispiele aus der betrieblichen Ausbildung. Die teilnehmenden Unternehmen reichen unter anderem ein Video und eine Dokumentation ihres Projekts ein. Zusätzlich können sie Bonuspunkte sammeln, wenn sie ihre Ausbildung auf der eigenen Website, in sozialen Medien oder in regionalen Medien sichtbar machen.

Drei Kategorien und zwei Sonderpreise

Der Staatspreis wird in drei Kategorien vergeben: „Lehrberufsmarketing, Rekrutierung & Employer Branding“, „Ausbildungsinitiativen in Lehrbetrieben mit bis zu 35 Lehrlingen“ sowie „Ausbildungsinitiativen in Lehrbetrieben mit mehr als 35 Lehrlingen“. In jeder Kategorie werden drei Betriebe nominiert und jeweils ein Staatspreis vergeben. Zusätzlich werden die Top-Ten-Lehrbetriebe jeder Kategorie veröffentlicht.

Zwei Sonderpreise stellen jene Menschen in den Mittelpunkt, die die duale Ausbildung täglich mit Leben erfüllen: „Ausbilderinnen und Ausbilder im Fokus“ sowie „Lehrlings-Reels: Ausbildung hautnah“.

Einreichungen bis 31. März 2027 möglich

Die Bewerbung erfolgt online über die Plattform beste-lehrbetriebe.at. Einsendeschluss ist der 31. März 2027. Die nominierten Unternehmen sowie die Staatspreis- und Sonderpreisträger werden am 18. November 2027 in Salzburg im Rahmen der AustrianSkills ausgezeichnet.

Über den Staatspreis Beste Lehrbetriebe - Fit for Future

Der Staatspreis Beste Lehrbetriebe – Fit for Future wird im Zweijahresrhythmus vergeben. Ziel ist es, Lehrbetriebe für die Qualität, Innovationskraft und Nachhaltigkeit ihrer Lehrlingsausbildung sowie für ihre Beiträge zur langfristigen Sicherung des Nachwuchses an Fachkräften auszuzeichnen. Damit sollen die hervorragenden Leistungen der österreichischen Lehrbetriebe und ihre Vorbildwirkung sichtbar gemacht werden. Der Staatspreis fungiert als wichtiger Impulsgeber und als Forum für Best Practices in der Lehrlingsausbildung, die dazu beitragen, den Bedarf an qualifizierten Fachkräften zu decken und die Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen nachhaltig zu sichern. Teilnahmeberechtigt sind österreichische Lehrbetriebe.