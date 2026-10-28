  • 28.10.2026, 10:46:03
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  • OTS0063

1 Haube für das Gesundheitsresort Königsberg

Erneute Auszeichnung durch Gault & Millau

Terrine von der BIO-Pute
Bad Schönau (OTS) - 

Gesunder Genuss mit regionalem Charakter

Im Gesundheitsresort Königsberg stehen Genuss und Qualität im Mittelpunkt. Aus frischen, saisonalen Zutaten regionaler und BIO-zertifizierter Partnerbetriebe zaubert das kreative Küchenteam abwechslungsreiche und gesunde Gerichte. Dabei werden hochwertige, regionale und biologische Produkte mit viel Leidenschaft und handwerklichem Können verarbeitet. Die erfahrenen Köchinnen und Köche verbinden traditionelle Kochkunst mit modernen Ideen – auch im Bereich der Diätküche. Die Gäste dürfen sich auf besondere Genussmomente in entspannter Atmosphäre freuen.

À LA CARTE Restaurant „BUCKLIGE WELT“

Das À-la-Carte-Restaurant Bucklige Welt ist ein eigenständiger Genussbereich im Gesundheitsresort Königsberg und lädt zu einer kulinarischen Entdeckungsreise ein. Das Restaurant steht sowohl Hausgästen als auch externen Besucherinnen und Besuchern offen. An ausgewählten Terminen erwarten die Gäste österreichische Küche und raffinierte Gerichte mit regionalen, gesunden Zutaten. Ob genussvolles Mittagessen oder besonderes Dinner – hier wird jeder Besuch zu einem einzigartigen kulinarischen Erlebnis.

Erneut ausgezeichnet durch GAULT & MILLAU

Die hohe Qualität der Küche und der Fokus auf regionale Zutaten und gesunden Genuss wurden erneut gewürdigt: Das Gesundheitsresort Königsberg darf sich wieder über eine Gault-&-Millau-Haube freuen.

„Ein großes Kompliment an unser engagiertes Küchenteam und unseren hervorragenden Service. Wir freuen uns sehr über diese erneute Auszeichnung durch Gault & Millau.“

Doris Walter, Geschäftsführerin

Rückfragen & Kontakt

Gesundheitsresort Königsberg
Kristina Grainer, MA
Telefon: +43 (0) 2646 8251-700
E-Mail: [email protected]

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