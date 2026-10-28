  • 28.10.2026, 10:30:32
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Reminder: Gedenkabend „Wenn wir doch wieder Menschen wären“ kehrt am 8.11. in den Rabenhof zurück

Theaterabend zum Gedenken an die Reichspogromnacht – Schicksale jüdischer und widerständischer Gemeindebau-Bewohner*innen auf der Bühne

Wien (OTS) - 

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr ist der Gedenkabend „Wenn wir doch wieder Menschen wären“ erneut im Rabenhof Theater zu sehen. Am Sonntag, 8. November 2026, um 20 Uhr werden dort die Schicksale jüdischer und widerständischer Bewohner*innen der Wiener Gemeindebauten während der NS-Zeit in einer eindringlichen künstlerischen Inszenierung auf die Bühne gebracht.

Grundlage des Theaterabends sind Akten, Originalzitate und Briefe, die vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands (DÖW) im Auftrag von Wiener Wohnen in jahrelanger Forschungsarbeit erschlossen wurden. Sie erzählen die individuellen Schicksale jüdischer und widerständischer Bewohner*innen der Wiener Gemeindebauten während der NS-Zeit.

„Wir freuen uns sehr, dass dieser besondere Theaterabend nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr wieder im Rabenhof zu sehen ist. Die persönlichen Schicksale der jüdischen und widerständischen Bewohner*innen unserer Gemeindebauten berühren und machen Geschichte auf eindringliche Weise erfahrbar“, sagt Katharina Klement, interimistische Direktorin von Wiener Wohnen.

Persönliche Schicksale werden sichtbar

Neu geschriebene dramatische Szenen verbinden sich mit eigens komponierter Musik, Gesang, Gedichten, Video und Tanz. So werden die persönlichen Geschichten hinter den historischen Dokumenten sichtbar und greifbar gemacht. Der Abend erinnert damit an Menschen, die während der nationalsozialistischen Herrschaft verfolgt und entrechtet wurden, und setzt sich zugleich künstlerisch mit der Gefahr rechtsextremen Gedankenguts auseinander.

Die Wiederaufnahme knüpft an die historische Aufarbeitung der Geschichte des Wiener Gemeindebaus während der NS-Zeit durch Wiener Wohnen und das DÖW an. Nach der erfolgreichen Aufführung im vergangenen Jahr wird der Theaterabend nun erneut im Rabenhof gezeigt.

Künstlerisch Mitwirkende

Lea Kalisch, Katja Reichert, Verena Scheitz, Mercedes M. V. Iribar, Miriam M. V. Iribar, Markus Freistätter, Wolfram Rupperti und Georg Schubert

Violine: Adrian Roman
Klavier: Oliver Ostermann
Produktion und Regie: Isabella Gregor
Recherche und Textfassung: Susanne F. Wolf
Komposition und Ton: Oliver Ostermann

Veranstaltungshinweis: „Wenn wir doch wieder Menschen wären“ – Ein Theaterabend zum Gedenken an die Reichspogromnacht

Tickets: rabenhoftheater.com
Tel.: +43 1 712 82 82
Dienstag bis Freitag, 14 bis 18 Uhr

Datum: 08.11.2026, 20:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Rabenhof Theater
Rabengasse 3
1030 Wien

URL: https://rabenhoftheater.com

Rückfragen & Kontakt

Wiener Wohnen
Mag.a Marianne Lackner
Telefon: +43 664 88570965
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wienerwohnen.at

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