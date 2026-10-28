  • 28.10.2026, 10:27:32
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UEFA Champions League der Frauen: Austria gegen Juventus Turin live im ORF

Am 29. Oktober um 18.40 Uhr live in ORF SPORT +

Wien (OTS) - 

Die Frauen von Austria Wien haben nicht nur erstmals den Einzug in die Champions League geschafft, sondern zuletzt mit dem 1:1 gegen Inter Mailand den ersten Punkt gemacht – und dabei den Ausgleich erst im allerletzten Moment hinnehmen müssen. Am Donnerstag, dem 29. Oktober 2026, treffen Wenninger, Uka und Co daheim auf Juventus Turin. ORF SPORT + überträgt ab 18.40 Uhr live. Anna-Theresa Lallitsch und Viktoria Schnaderbeck kommentieren, Kristina Inhof führt durch die Sendung.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ausführlich.

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