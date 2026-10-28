Ein Baum aus dem Ländle: Weihnachtsbaum für Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz aufgestellt

Wien (OTS) -

Der Advent wirft seine Lichter voraus: Heute in den frühen Morgenstunden wurde der Weihnachtsbaum für Wien am Rathausplatz angeliefert und aufgestellt. Beim Baum handelt es sich heuer um eine Hochgebirgsfichte. Sie stammt aus Vorarlberg, ist 31 Meter hoch, über 200 Jahre alt, rund 9 Tonnen schwer und hat einen Stammdurchmesser von mehr als 90 Zentimetern.

Der Weihnachtsbaum kommt aus der Gemeinde Damüls im Bregenzerwald, wo er auf 1.350 Metern Seehöhe auf einer ehemaligen Alpweide stand und dank seines tiefgründigen, gut mit Wasser versorgten Standorts groß gewachsen ist.

Typisch für eine Hochgebirgsfichte sind seine schräg nach unten hängenden Äste: So rutscht der viele Schnee im Winter leichter ab, und der Baum knickt unter der Last nicht so leicht um. Die charakteristische Form ist somit eine natürliche Anpassung an das Leben in den Bergen.

Seine Reise nach Wien trat der Baum in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an, heute früh wurde er an seinem Platz vor dem Rathaus aufgerichtet. Nach der langen Fahrt braucht die Fichte nun etwas Zeit, damit sich ihr Nadelkleid wieder entfalten kann. In den kommenden Tagen wird sie – auch das hat Tradition – von den Gärtner*innen des Wiener Stadtgartenamts gepflegt und in Form gebracht, kleine Transportschäden werden ausgebessert. Anschließend erhält der Baum seinen festlichen Schmuck: Rund 1.000 rote und goldene Kugeln sowie 2.000 Lichter sorgen dafür, dass er am 13. November in voller Pracht erstrahlt.

Eine Tradition seit 67 Jahren

Der Weihnachtsbaum für Wien hat eine lange Geschichte: Seit 1959 spendet jedes Jahr ein anderes österreichisches Bundesland den Christbaum für den Rathausplatz, die Herkunft wechselt nach einem fixen Rotationsprinzip. Seit 1975 findet der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz statt – der Baum bildet seither sein strahlendes Zentrum. 1981 wurde auch Südtirol in die Rotation aufgenommen. Der letzte Baum aus Vorarlberg stand 2017 auf dem Wiener Rathausplatz – die Hochgebirgsfichte aus Damüls ist damit der westlichste Wiener Weihnachtsbaum seit neun Jahren.

Feierliche Illuminierung am 13. November

Am Freitag, 13. November, öffnet der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz. Am Abend folgt die feierliche Illuminierung: Im Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig und Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner werden der Weihnachtsbaum aus Vorarlberg, die festlich geschmückte Weihnachtswelt, der Herzerlbaum und weitere Elemente erstmals in dieser Saison zum Leuchten gebracht.

96 Stände – erstmals als ÖkoEvent PLUS

Auch abseits des Baums tut sich am Wiener Christkindlmarkt naturgemäß viel:

96 Stände umfasst der Markt in diesem Jahr. Zum ersten Mal wird der Wiener Christkindlmarkt als ÖkoEvent PLUS durchgeführt und erfüllt damit strengste Kriterien der Nachhaltigkeit.

Dazu zählt unter anderem ein verpflichtender Anteil an biologischen, vegetarischen und veganen Produkten.

Beim kulinarischen Angebot stehen regionale und saisonale Produkte im Vordergrund. Auch an den zahlreichen Verkaufs- und Kunsthandwerksständen gilt der Anspruch höchster Qualität – mit klarem Schwerpunkt auf handgefertigter Ware.

Nördlicher Rathauspark wird zum Kinderpark

Im nördlichen Teil des Rathausparks, Richtung Universität, wird es heuer ganz besonders kinderfreundlich: Die bunt dekorierte Weihnachtswelt wurde neu konzipiert und bietet Kindern und Familien noch mehr Möglichkeiten. Im festlich geschmückten Park warten 17 weihnachtliche Stationen darauf, entdeckt zu werden. Wer möchte, kann dem Christkind seine Wünsche übermitteln.

Am offiziellen Souvenirstand des Christkindlmarkts gibt es die zur Weihnachtswelt passenden Quizbögen. Damit lassen sich die Stationen gemeinsam mit der Familie erkunden – und man erfährt so manches über die Elemente und Wunder von Weihnachten.

In der Weihnachtswelt wird Inklusion großgeschrieben: Sämtliche Texte sind neben Deutsch und Englisch auch in Brailleschrift gestaltet und können erstmals auch digital am eigenen Smartphone gelesen werde. Damit wird das bestehende Angebot für seheingeschränkte Besucher*innen weiter ausgebaut. Für Familien mit kleinen Kindern steht heuer zudem ein neuer, zusätzlicher Wickelcontainer bereit.

Teil der Weihnachtswelt ist auch der Krippenpfad: 15 handgefertigte Krippen des Wiener Krippenvereins, untergebracht in Spitzhütten, widmen sich heuer dem Thema „Wiener Krippen“ und rücken dabei Gebäude und Orte der Bundeshauptstatt in den Mittelpunkt. Ebenfalls in der Weihnachtswelt zu finden ist der Herzerlbaum – seit jeher der Treffpunkt für Verliebte und all jene, die es noch werden wollen.

Eistraum am Christkindlmarkt

Im südlichen Teil des Rathausparks bietet der Eistraum am Christkindlmarkt abermals auf rund 3.000 Quadratmetern Eislaufvergnügen für Jung und Alt. Wie schon in den vergangenen Jahren steht eine eigene, kostenlose Kindereislauffläche zur Verfügung.

Wer seine Tickets online auf wienereistraum.com kauft, spart 10 Prozent auf den regulären Preis und kann ohne Anstehen direkt mit dem Handy aufs Eis. Vor Ort stehen zusätzlich Kassen und Ticketautomaten zur Verfügung, Leihschlittschuhe in allen Größen und Spinde gibt es selbstverständlich ebenfalls; eine eigene Gastronomie versorgt Eisläufer*innen und Begleitpersonen.

Internationales Adventsingen im Rathaus

Ein kulturelles Highlight abseits des Markttreibens ist das Internationale Adventsingen im festlich geschmückten Festsaal des Wiener Rathauses.

Bereits zum 44. Mal wird der historische Saal an den vier Adventwochenenden zum Ort der Begegnung und Besinnlichkeit. 87 Chöre aus 17 Ländern mit exakt 2.589 Sänger*innen präsentieren traditionelle und moderne Advents- und Weihnachtslieder aus Österreich und aller Welt. Erstmals sind Chöre aus den Niederlanden, Portugal, Zypern und Puerto Rico vertreten.

Das Adventsingen findet an allen vier Adventwochenenden jeweils von Freitag bis Sonntag zwischen 15.30 und 19 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter www.christkindlmarkt.at/adventsingen .

Öffnungszeiten

Wiener Christkindlmarkt & Fahrgeschäfte

1., Rathausplatz

13. November – 26. Dezember 2026

Täglich von 10–22 Uhr

24. Dezember: 10–18.30 Uhr

Eistraum am Christkindlmarkt

13. November 2025 – 6. Jänner 2026

Täglich von 10–22 Uhr

24. Dezember: 10–18.30 Uhr

31. Dezember: geschlossen