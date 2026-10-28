ORF-Premiere für „Der Geier – Blut und Zweifel“ mit Philipp Hochmair

Wien (OTS) -

Ein neuer Mord und eine düstere Vergangenheit: „Blut und Zweifel“ beschäftigen Ausnahmekünstler Philipp Hochmair, der am Sonntag, dem 1. November 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und bereits 24 Stunden vorher auf ORF ON im dritten Fall der erfolgreichen ORF/ZDF-Krimireihe „Der Geier“ als ehemaliger Zeugenschützer alles daransetzt, die Schuldlosigkeit eines früheren Schützlings zu beweisen – und sich dabei der quälenden Frage stellen muss, ob er damals vielleicht den Falschen gerettet hat. Ihm zur Seite stehen auch diesmal wieder Patricia Aulitzky als Hotelchefin, Julia Koch als Kriminalinspektorin und Jutta Speidel als einstige Chefin. Hinweise führen zu einem von Robert Stadlober gespielten ehemaligen Klienten im Zeugenschutzprogramm. Regie führte Florian Baxmeyer, Timo Berndt lieferte das Drehbuch zu diesem in Bad Gastein und Wien gedrehten Krimi.

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Im Gasteinertal wird eine Saisonkraft ermordet. Ex-Zeugenschützer Lukas Geier (Philipp Hochmair) erkennt verstörende Parallelen zur Vergangenheit eines Mannes, dem er eine neue Identität gab, und ist erschüttert. Ein weiterer Vorfall nach ähnlichem Muster verdichtet die Beweislast gegen seinen früheren Schützling. Fest von dessen Unschuld überzeugt, beginnt Geier im Wettlauf mit Kriminalinspektorin Franziska Conte (Julia Koch) zu ermitteln. Als erneut ein Mensch in Gefahr schwebt, bündeln Geier und Conte kurzerhand ihre Kräfte.