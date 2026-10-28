Wiens magischste Weihnachtsmärkte

Wien (OTS) -

Wenn der Duft von Punsch und gebrannten Mandeln durch die Straßen zieht, ist es wieder so weit: Die Wiener Weihnachtsmärkte öffnen ihre Pforten!

Für viele Wiener*innen und Besucher*innen ist das der Moment, auf den sie sich das ganze Jahr freuen: Der erste Häferl Punsch, stimmungsvolle Lichter und das besondere Gefühl, dass Weihnachten nicht mehr weit ist.

Die Wiener Weihnachtsmärkte verbinden Tradition, Wiener Charme, Handwerkskunst und Design zu einem einzigartigen Erlebnis. Hier trifft man sich mit Freund*innen, Familie oder Kolleg*innen, genießt gemütliche Stunden und lässt sich von der festlichen Atmosphäre verzaubern.

NEU WEIHNACHTSZAUBER SCHWARZENBERGPLATZ

Adventzauber zwischen Palais und Hochstrahlbrunnen

Am historischen Schwarzenbergplatz erwartet Sie ein stimmungsvoller Weihnachtsmarkt vor einer der beeindruckendsten Kulissen Wiens. Umgeben von monumentalen Palais und repräsentativen Gebäuden, bildet der imposante Hochstrahlbrunnen den Mittelpunkt des festlich beleuchteten Platzes. Hier trifft die imperiale Eleganz Wiens auf das lebendige Flair der modernen Stadt. Zwischen funkelnden Lichtern, winterlicher Atmosphäre und historischer Architektur lädt der Weihnachtsmarkt dazu ein, innezuhalten, zu genießen und den Advent in besonderem Ambiente zu erleben – mitten im Herzen Wiens.

Neben traditionellem Kunsthandwerk und regionaler Gastronomie erwartet die Besucher*innen ein besonderer Lichterzauber rund um den Hochstrahlbrunnen. Tauchen Sie ein in die besondere Stimmung von Lichtskulpturen und beleuchteter Bäume.

Lass Sie sich verwöhnen, während Sie in den vorweihnachtlichen Ballroom des Weihnachtszaubers Schwarzenbergplatz eintauchen.

„Der Weihnachtszauber Schwarzenbergplatz vereint einen traditionellen österreichischen Weihnachtsmarkt mit dem besonderen Zauber eines Lichtergarten. Wir freuen uns, unseren Besuchern eine glitzernde Weihnachtsfreude bieten zu können“, freut sich Veranstalter Hannes Dejako.

Christmas Symphonie

Auf der Bühne des Weihnachtszauber Schwarzenbergplatz erwartet Sie jeweils Freitag bis Sonntag ab 18.00 Uhr ein buntes Programm mit herausragenden Künstlern. Von traditioneller österreichischer Weihnachtsmusik bis American Christmas Songs, von klassischer Musik bis „Feliz Navidad“ wird für jeden Musikgeschmack ein breites Programm mit nationalen und internationalen Künstlern geboten.

Eröffnung am 13. November 2026, ab 17:00 Uhr

Wir laden alle Besucher*innen zu unserem Eröffnungsabend ein. Das „Nexus Now Ensemble“ und der „Kammerchor der Kirchenmusik St. Augustin“ begleitet Sie mit großer Besetzung in den ersten Abend.

Mit 8. November eröffnet der beliebte Weihnachtsmarkt Stephansplatz, mit 13. November das Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien im 9. Bezirk. Mit der Eröffnung des Weihnachtsdorfes Maria-Theresien Platz zwischen dem Kunsthistorischen und Naturhistorischen Museum am 20. November ist das Quartett vollkommen.

Neue Programmhighlights für Groß & Klein im Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien

Neue Fahrgeschäfte, Zaubershows, Kinderschminken, Omas Backstube, die Weihnachtswerkstatt und Besuche von Kasperl & Strolchi werden Kinderherzen höherschlagen lassen. Eine Rätselrallye quer durch das Weihnachtsdorf gibt auch viele Information über den Unicampus und das Weihnachtsdorf preis.

Beleuchtete Lichtinstallation aus Brüder Grimms Märchen erstrahlen im Märchenpfad verteilt über den Unicampus.

„Das Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien ist besonders beliebt bei Familien. Deswegen haben wir heuer mit neuen Fahrgeschäften das Angebot für unsere kleinen Besucher weiter ausgebaut“, freut sich Veranstalter Christian Klement.

Auch darf der Nikolo nicht fehlen: Am 6. Dezember schaut er in der Josefinenalm vorbei, verteilt Süßigkeiten und macht Erinnerungsfotos mit seinen kleinen Fans.

Das Kinderprogramm findet jedes Wochenende bis 23. Dezember statt.

Eisstockschießen mit Freunden

Auf vier Bahnen können Besucher*innen in Gruppen oder mit Freunden das traditionelle Eisstockschießen unter Anleitung erfahrener Betreuer*innen erlernen – oder sich im sportlichen Wettkampf messen. Weitere Details und Reservierungen auf

Öffnungszeiten:

Weihnachtsmarkt Stephansplatz: 6. November – 26. Dezember

6. November – 26. Dezember Weihnachtsdorf Maria-Theresien Platz: 20. November – 26. Dezember

20. November – 26. Dezember Weihnachtsdorf Uni Campus Wien: 13. November – 23. Dezember

Ob gemütlich bei Punsch und Lichterglanz, beim Stöbern nach handgemachten Geschenken oder beim gemeinsamen Feiern mit Freund:innen – die Wiener Weihnachtsmärkte laden dazu ein, den Advent in seiner schönsten Form zu erleben.

Wiener Weihnachtsdörfer – eine Freude wie damals