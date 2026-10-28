FPÖ – Krauss: Mitarbeiterflucht, Korruptionsverdacht, Chaos in der MA 35 – Emmerling muss zurücktreten

Wien (OTS) -

Die MA 35 kommt nicht aus den Negativschlagzeilen: Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, haben seit Jahresbeginn 57 Mitarbeiter die Behörde verlassen, 23 davon auf eigenen Wunsch. Insider berichten von Führungslosigkeit, schlechter Stimmung und enormem Druck. Für den Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss ist klar: „Desasterstadträtin Bettina Emmerling hat die Chaos-Behörde offensichtlich nicht im Griff. Wenn Mitarbeiter reihenweise das Handtuch werfen, muss man sich fragen, was an der Spitze schiefläuft. Der Fisch beginnt bekanntlich beim Kopf zu stinken.“

Korruptionsverdacht, Hausdurchsuchungen, Kritik von Volksanwaltschaft und Stadtrechnungshof sowie anhaltende Probleme bei den Behördenabläufen – die Liste der Missstände ist lang. Nun sorgt auch die massive Personalfluktuation für neue Fragen. „Seit Monaten reiht sich ein Problem an das nächste, doch eine grundlegende Reform lässt auf sich warten“, kritisiert Krauss.

Bei der Sondersitzung des Wiener Gemeinderats am 16. November zur MA 35 wird die FPÖ die Missstände und offenen Fragen aufgreifen. „Die NEOS-Stadträtin muss erklären, wie sie die Behörde endlich in den Griff bekommen will. Auch Ludwig in seiner Rolle als Stadtchef kann sich nicht länger aus der Verantwortung stehlen. Wir verlangen Aufklärung über die Personalprobleme, die Führung und die Korruptionsvorwürfe. Die Wiener haben ein Recht auf eine funktionierende Einwanderungsbehörde“, so Krauss abschließend.