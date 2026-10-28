„Was gibt es Neues?“ mit Omar Sarsam, Sonja Pikart, Heidelbeerhugo, Verena Scheitz und Viktor Gernot

Wien (OTS) -

„Was gibt es Neues?“ geht auf Samtpfotenmission! Moderator Oliver Baier will am Freitag, dem 30. Oktober 2026, um 21.55 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON alles über Katzen wissen: von fliegenden Fellknäueln bis zu mysteriösen Katzenbildern auf spanischen Autos.

Gemeinsam mit Omar Sarsam, Sonja Pikart, Heidelbeerhugo, Verena Scheitz und Viktor Gernot wird gerätselt und geschnurrt. Warum beschäftigte die belgische Post Ende des 19. Jahrhunderts in Lüttich gleich 37 Katzen? Weshalb bekleben spanische Autofahrer:innen ihre Wagen mit Katzenporträts? Und was haben Orcas vor, wenn sie gelegentlich Braunalgen pflücken? Diese Promifrage kommt von der Gesangskapelle Hermann und garantiert: Hier ist nicht nur die Katze aus dem Sack, sondern auch der Witz auf dem Kratzbaum.