Wiener Stadthalle: Event-Highlights im November 2026

Wien (OTS) -

Von magischen Disney-Melodien über legendären Alternative-Rock bis zu elektronischen Beats und musikalischen Ausnahmekünstler*innen: Die Wiener Stadthalle, ein Unternehmen der Wien Holding, bietet im November 2026 bei insgesamt 40 Shows in den Hallen D und F ein vielseitiges Programm. „Disney in Concert“ feiert sein zehnjähriges Jubiläum, Placebo begehen den 30. Jahrestag ihres Debütalbums und Bob Dylan gastiert an zwei Abenden in Wien. Tokio Hotel und KoRn sorgen mit ausverkauften Shows für weitere Konzert-Highlights, bevor The Prodigy den Monat mit ihrer energiegeladenen Liveshow beschließen.

Disney in Concert – Die Jubiläumstournee – 8. November 2026

Seit zehn Jahren begeistert „Disney in Concert“ mit den bekanntesten Melodien aus der Welt der Disney-Filme. Am 8. November macht die Jubiläumstournee in der Halle D der Wiener Stadthalle Station. Begleitet vom renommierten Hollywood-Sound-Orchestra interpretieren sieben Musicalstars die unvergesslichen Songs und verbinden sie mit Filmszenen auf der großen Leinwand. Zu den Künstler*innen zählen die international gefeierte Sängerin und Schauspielerin Ute Lemper, Philipp Büttner, Judith Caspari, Mark Seibert, Riccardo Greco und Chiara Fuhrmann. Durch den Abend führt Moderator Daniel Boschmann. Von „Der König der Löwen“ über „Das Dschungelbuch“ bis zu „Arielle, die Meerjungfrau“ verspricht das Konzert musikalische Höhepunkte für Disney-Fans aller Generationen. Die Moderation erfolgt auf Deutsch, die Songs werden großteils in deutscher Sprache gesungen.

Placebo – 30th Anniversary Tour – 10. November 2026

Drei Jahrzehnte nach ihrem Debütalbum kehren Placebo mit ihrer „30th Anniversary Tour“ in die Wiener Stadthalle zurück. Am 10. November gastiert die britische Alternative-Rock-Band in der Halle D und feiert ein Album, das mit seinem provokanten Sound und seiner Auseinandersetzung mit Sexualität, Identität und Entfremdung die Rockmusik der 1990er-Jahre mitprägte. Mit „Placebo RE:CREATED“ hat die Band ihr Debüt anhand der Original-Masterbänder neu ausgearbeitet und dabei drei Jahrzehnte Live-Erfahrung einfließen lassen. Die Jubiläumstour widmet sich den ersten beiden Alben „Placebo“ und „Without You I’m Nothing“. Neben bekannten Songs wie „Nancy Boy“ und „36 Degrees“ dürfen sich Fans auf Stücke freuen, die teilweise seit mehr als 20 Jahren nicht mehr live gespielt wurden.

Bob Dylan – 11. und 12. November 2026

Eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der modernen Musikgeschichte kommt für zwei Konzerte nach Wien: Bob Dylan gastiert am 11. und 12. November in der Halle D der Wiener Stadthalle. Der Singer-Songwriter prägt seit mehr als sechs Jahrzehnten die internationale Musiklandschaft und wurde für seine Texte, seine musikalische Vielseitigkeit und seinen unverwechselbaren Stil vielfach ausgezeichnet. Zuletzt stand seine „Rough and Rowdy Ways Tour“ im Mittelpunkt, benannt nach dem 2020 veröffentlichten Album. Die Konzerte in Wien sind Teil seiner Europatournee 2026. Wichtig für Besucher*innen: Beide Veranstaltungen finden als sogenannte „Phone Free Shows“ statt. Mobiltelefone dürfen zwar mitgebracht werden, müssen vor dem Einlass in einer speziellen Yondr-Tasche gesichert werden und können während des Konzerts nicht verwendet werden. Für beide Termine sind nur noch Restkarten verfügbar.

Tokio Hotel – 15. November 2026

Tokio Hotel kehren mit ihrer „ARENA TOUR 2026“ in die Wiener Stadthalle zurück. Am 15. November spielt die deutsche Band in der Halle D – das Konzert ist bereits ausverkauft. Seit ihrem internationalen Durchbruch vor mehr als zwei Jahrzehnten haben sich Tokio Hotel mit ihrem unverwechselbaren Sound und Hits wie „Durch den Monsun“ weltweit eine große Fangemeinde aufgebaut. Nach erfolgreichen Tourneen durch Nord- und Südamerika sowie einer ausverkauften Europatour 2025 setzt die Band ihre Erfolgsgeschichte fort. Für die aktuelle Arenatour kündigen Tokio Hotel eine aufwendig gestaltete Produktion mit neuem Bühnenbild, spektakulären visuellen Elementen und einer besonderen Setlist an.

KoRn – 19. November 2026

Am 19. November wird die Halle D der Wiener Stadthalle zum Treffpunkt für Metal-Fans: KoRn kommen für ein ausverkauftes Konzert in die Wiener Stadthalle. Mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum von 1994 prägte die US-amerikanische Band maßgeblich die Entstehung des Nu-Metal und beeinflusste damit eine ganze Generation von Musiker*innen. Charakteristisch für KoRn sind die Verbindung von Metal, Alternative und experimentellen Klängen sowie ein unverwechselbarer, düsterer Sound. Weltweit hat die Band mehr als 40 Millionen Alben verkauft und zwei Grammy Awards gewonnen. Auch nach mehr als drei Jahrzehnten bleibt KoRn eine prägende Kraft der internationalen Rock- und Metal-Szene.

The Prodigy – 24. November 2026

Mit kompromisslosem Sound und einer spektakulären Liveshow bringen The Prodigy am 24. November elektronische Energie in die Halle D der Wiener Stadthalle. Die britischen Pioniere der elektronischen Musik blicken auf eine mehr als 35-jährige Karriere zurück und begeisterten 2025 als Headliner internationaler Festivals, darunter Coachella und Glastonbury. Im Rahmen ihrer großen Europatournee 2026 präsentieren Liam Howlett und Maxim eine neu gestaltete Show mit bassgewaltigem Sound und eindrucksvollen visuellen Effekten. Unterstützt werden sie live von den langjährigen Bandmitgliedern Rob Holliday an der Gitarre und Leo Crabtree am Schlagzeug. Mit ihrem unverwechselbaren Mix aus elektronischer Musik, Breakbeats und Punk-Attitüde versprechen The Prodigy einen intensiven Konzertabend.

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Tickets

Tickets für alle noch nicht ausverkauften Events sind bei der Kasse der Wiener Stadthalle sowie online oder unter 01/79 999 79 und im Wien Ticket-Callcenter (01/588 85, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 8.00 - 20.00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 10.00 - 19.00 Uhr), auf www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Pressefotos:

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