Presseeinladung: Hollywood-Glamour für Wiens Ballnächte – Präsentation der „Style Bible: Wiener Balltrends 2026/27

Wien (OTS) -

Wien ist die Ballhauptstadt der Welt, und die schönsten Roben und Ballfrisuren dafür kommen aus dem Wiener Meisterhandwerk. Zum Auftakt der Ballsaison präsentieren die Wiener Innung der Mode und Bekleidungstechnik und die Wiener Friseurinnung gemeinsam mit den Vereinigten Bühnen Wien die „Style Bible: Wiener Balltrends 2026/27“. Die Style Bible ist eine Hommage an Hollywood-Ikonen wie Marilyn Monroe und Audrey Hepburn, in den Trendfarben Mitternachtsblau, Pink, Gold und Silber. Die Stars der Vereinigten Bühnen Wien erscheinen in den aktuellen Ballroben Wiener Modedesignerinnen und -designer und mit Trendfrisuren der Wiener Friseurinnen und Friseure.

Wir laden Sie herzlich zur Pressekonferenz ein.

Zeit: Montag, 2. November 2026, 10.30 Uhr

Ort: Wintergarten im Ronacher, Seilerstätte 9, Eingang Himmelpfortgasse 25, 1010 Wien

Ihre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner:

Patrizia Markus, Innungsmeisterin der Wiener Mode und Bekleidungstechnik

Gülten Karagöz, Innungsmeisterin der Wiener Friseure

Christian Struppeck, VBW-Musicalintendant

die Stars der Vereinigten Bühnen Wien, u.a. Nienke Latten, „Maria Theresia“ im gleichnamigen Musical

Ablauf:

10.30 Uhr: Begrüßung und Präsentation der Balltrends 2026/27

ca. 10.45 Uhr: Premiere des Making-of-Videos vom Shooting im Ronacher

ca. 11.00 Uhr: Die Stars signieren die Style-Bible-Sujets

ab ca. 11.15 Uhr: Foto- und Drehmöglichkeit sowie Einzelinterviews

Foto- und Drehmöglichkeiten:

die Stars der Vereinigten Bühnen Wien

Ausstellung der Style-Bible-Sujets im Wintergarten

Einzelinterviews mit den Innungsmeisterinnen

Making-of-Video und Making-of-Fotos zur redaktionellen Verwendung, auf Anfrage vorab erhältlich

Kamerateams können ab 10 Uhr aufbauen

Um Anmeldung wird gebeten unter [email protected].

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!