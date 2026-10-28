  • 28.10.2026, 10:12:32
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Presseeinladung: Hollywood-Glamour für Wiens Ballnächte – Präsentation der „Style Bible: Wiener Balltrends 2026/27

Die Stars der Vereinigten Bühnen Wien zeigen die Ballroben und Ballfrisuren der Saison aus Wiener Meisterhand – Foto- und Drehtermin am 2. November im Wintergarten des Ronacher

Wien (OTS) - 

Wien ist die Ballhauptstadt der Welt, und die schönsten Roben und Ballfrisuren dafür kommen aus dem Wiener Meisterhandwerk. Zum Auftakt der Ballsaison präsentieren die Wiener Innung der Mode und Bekleidungstechnik und die Wiener Friseurinnung gemeinsam mit den Vereinigten Bühnen Wien die „Style Bible: Wiener Balltrends 2026/27“. Die Style Bible ist eine Hommage an Hollywood-Ikonen wie Marilyn Monroe und Audrey Hepburn, in den Trendfarben Mitternachtsblau, Pink, Gold und Silber. Die Stars der Vereinigten Bühnen Wien erscheinen in den aktuellen Ballroben Wiener Modedesignerinnen und -designer und mit Trendfrisuren der Wiener Friseurinnen und Friseure.

Wir laden Sie herzlich zur Pressekonferenz ein.

Zeit: Montag, 2. November 2026, 10.30 Uhr
Ort: Wintergarten im Ronacher, Seilerstätte 9, Eingang Himmelpfortgasse 25, 1010 Wien

Ihre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner:

  • Patrizia Markus, Innungsmeisterin der Wiener Mode und Bekleidungstechnik
  • Gülten Karagöz, Innungsmeisterin der Wiener Friseure
  • Christian Struppeck, VBW-Musicalintendant
  • die Stars der Vereinigten Bühnen Wien, u.a. Nienke Latten, „Maria Theresia“ im gleichnamigen Musical

Ablauf:

  • 10.30 Uhr: Begrüßung und Präsentation der Balltrends 2026/27
  • ca. 10.45 Uhr: Premiere des Making-of-Videos vom Shooting im Ronacher
  • ca. 11.00 Uhr: Die Stars signieren die Style-Bible-Sujets
  • ab ca. 11.15 Uhr: Foto- und Drehmöglichkeit sowie Einzelinterviews

Foto- und Drehmöglichkeiten:

  • die Stars der Vereinigten Bühnen Wien
  • Ausstellung der Style-Bible-Sujets im Wintergarten
  • Einzelinterviews mit den Innungsmeisterinnen
  • Making-of-Video und Making-of-Fotos zur redaktionellen Verwendung, auf Anfrage vorab erhältlich
  • Kamerateams können ab 10 Uhr aufbauen

Um Anmeldung wird gebeten unter [email protected].

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Wien
Mag. Anna Trummer
Telefon: 0660 4816667
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wko.at/wien/news

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