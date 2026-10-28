Diakonie zu Allerheiligen: Menschen am Ende ihres Lebens nicht herumschieben

Wien (OTS) -

Der Zustand einer hochbetagten Frau in der Kurzzeitpflege verschlechtert sich massiv. Sie liegt im Sterben. Doch die vorgesehene Betreuungszeit ist abgelaufen, ein Verbleib in der Kurzzeitpflege-Einrichtung ist nicht mehr möglich, und die Frau müsste verlegt werden.

Diesen Fall nimmt die Diakonie zum Anlass, um auf Lücken in der Begleitung am Lebensende aufmerksam zu machen. „Einen sterbenden Menschen zu übersiedeln, weil das System keinen Spielraum kennt, ist unmenschlich und widerspricht dem Palliativgedanken. Wer im Sterben liegt, braucht vertraute Menschen, Ruhe und eine verlässliche Versorgung“, betont Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser. „Jedes Pflegeangebot muss auch am Lebensende eine würdevolle Begleitung ermöglichen.“

Würdevolle Begleitung muss überall möglich sein

2022 wurde ein Fonds zum Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung eingerichtet. Die Diakonie kritisiert mangelnde Transparenz bei der Verwendung der Mittel. Soweit nachvollziehbar, sei die so genannte spezialisierte Versorgung, die sich an schwerstkranke Menschen mit komplexen Symptomen richtet, ausgebaut worden. „Was wir begrüßen“, kommentiert Moser. Gleichzeitig weist die Diakonie-Direktorin auf eine eklatante Lücke in der so genannten palliativen Grundversorgung durch Hausärzte und mobile Hauskrankenpflege sowie in Pflegeeinrichtungen hin: „ Für Menschen, die zu Hause oder im Pflegeheim sterben, sind offenbar nur Restmittel vorgesehen. Gute Begleitung am Lebensende muss überall möglich sein. “

Ausreichend Personal mit guten Qualifikationen

Weil Menschen heute länger zu Hause gepflegt werden können, verbringen sie oft kurze Zeit im Pflegeheim. Nur etwa die Hälfte lebt dort länger als ein Jahr. Damit kommt der Palliativpflege und Sterbebegleitung in Pflegeeinrichtungen mehr Bedeutung zu.

Gleichzeitig werden die Möglichkeiten dafür immer knapper. Qualifizierte Pflegekräfte fehlen, die Personalschlüssel werden schlechter statt besser, Ärzt:innen sind für Pflegeheime oft nicht verfügbar.

„Wenn die Pflegekräfte zu wenig Zeit haben und wenn die Unterstützung von Ärzten und Ärztinnen, die Schmerzen behandeln können, fehlt, dann wird Sterben im letzten Zuhause, dem Pflegeheim, zum Problem. Geht die Entwicklung wieder Richtung Sterben im Krankenhaus? Das wäre ein grober Rückschritt“, sagt Moser.

Diakonie fordert Evaluierung und Ausbau laut Regierungsprogramm