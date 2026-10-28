  • 28.10.2026, 10:00:32
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AVISO PK / Erwartungen an die COP31: Klima-Allianz fordert gerechten Ausstiegsplan aus fossiler Energie

Online-Pressegespräch: Die Allianz für Klimagerechtigkeit präsentiert ihre Forderungen an die Weltklimakonferenz (COP31) in Antalya – Mittwoch, 4. November 2026, um 10 Uhr via Zoom

Wien (OTS) - 

Hitzerekorde und verheerende Waldbrände haben diesen Sommer erneut gezeigt, wie deutlich die Folgen der Klimakrise auch in Europa spürbar sind. Weltweit bedrohen Dürren, Überschwemmungen und andere Wetterextreme die Lebensgrundlagen von Millionen Menschen – besonders in Regionen, die am wenigsten zur Erderhitzung beigetragen haben. Die Klimakrise verschärft sich, doch die politischen Maßnahmen halten nicht Schritt.

Vor diesem Hintergrund beginnt am 9. November die UN-Weltklimakonferenz COP31 in Antalya, Türkei. Im Vorfeld präsentieren Vertreter:innen der Allianz für Klimagerechtigkeit ihre Forderungen und Erwartungen: Welche Fortschritte braucht es beim Ausstieg aus fossilen Energieträgern? Wie gelingen eine sozial gerechte Klimafinanzierung und Transformation? Welche Verantwortung tragen Österreich und die EU? Und wie können Menschen, die schon heute besonders stark unter der Klimakrise leiden, besser unterstützt werden – etwa Menschen mit Behinderungen in Kenia oder die Bevölkerung in Somalia, die sich auf die Folgen von El Niño vorbereitet?

Zu diesen und weiteren Themen sprechen:

  • Sarah Easter, Krisenreporterin, CARE Österreich
  • David N Ndung’u, Inklusionsexperte, Licht für die Welt (zugeschaltet aus Kenia)
  • Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher, GLOBAL 2000
  • Angelika Derfler, Sprecherin für Klimagerechtigkeit, Südwind
  • Martin Krenn, Referent für Klimapolitik, KOO - Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz für internationale Zusammenarbeit und Weltkirche

Das Pressegespräch wird auf Deutsch und Englisch geführt.

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]. Vielen herzlichen Dank!

Online-Pressekonferenz der „Allianz für Klimagerechtigkeit“ im Vorfeld der COP31



Datum: 04.11.2026, 10:00 Uhr - 04.11.2026, 11:00 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Online



URL: https://us05web.zoom.us/j/83904507685?pwd=hMjYFjf8k0VnuzU1yv7RvtsgLmDbWg.1


 Rückfragen & Kontakt 
Stephanie Weber, Pressereferentin CARE Österreich
 +43 (0)1 7150715-42 / [email protected]
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 [Mittwoch, 04.11.2026, 10:00] 
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