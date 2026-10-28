  • 28.10.2026, 09:45:32
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Grüne Wien/Berner: Auszeit-WG braucht grundlegende Neuaufstellung

Wien (OTS) - 

Die Grünen Wien erneuern ihre Forderung, die Betreuung von gewaltbereiten Kindern und Jugendlichen grundlegend neu aufzustellen: "Die Mängel an der Auszeit-WG sind mittlerweile offensichtlich, die Kritik reißt nicht ab. Kurzfristige Maßnahmen und reine Zwangskontexte sind für gewaltbereite Kinder und Jugendliche keine nachhaltigen Lösungen“, betont Berner.

Erneut steht die "Auszeit-WG" in Wien in der Kritik: Anlass sind Medienberichte über einen der wenigen Bewohner der Einrichtung, der nach einer Einlieferung ins Spital von dort geflüchtet und seither abgängig ist. Fachleute sind sich weitgehend einig, dass Zwang und Strafe allein keine nachhaltigen Verhaltensänderungen bewirken. Entscheidend sind der Aufbau von Vertrauen und die Möglichkeit, eine stabile Beziehung zu einer oder zwei verlässlichen Bezugspersonen zu entwickeln, so Berner weiter: „Wie soll das in einer nur sechswöchigen Einzelunterbringung gelingen? Nachhaltige Beziehungsarbeit braucht Zeit, Kontinuität und ein Umfeld, das langfristig trägt. Das kann eine kurzfristige Maßnahme wie die Auszeit-WG nicht leisten."

Statt punktueller Interventionen brauche es Betreuungskonzepte, die möglichst früh ansetzen – bereits dann, wenn Kinder und Jugendliche erstmals durch problematisches Verhalten auffallen. Diese müssten über mindestens ein Jahr, besser noch länger, angelegt sein und auf kontinuierliche Beziehungsarbeit setzen.

Auch der Verfassungsdienst übte jüngst Kritik an der "Auszeit-WG" aufgrund fehlender rechtlicher Grundlagen: „Es ist erstaunlich, dass Stadträtin Emmerling die Kritik nicht ernst nimmt und keine notwendigen Konsequenzen daraus zieht. Es liegt in ihrer Verantwortung, gesetzeskonforme Maßnahmen zu schaffen, die Kindern tatsächlich helfen und langfristig Wirkung entfalten. Die Verantwortung auf den Bund abzuschieben, reicht nicht. Wien muss selbst tragfähige Lösungen entwickeln und umsetzen“, fordert Berner abschließend.

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