SPÖ-Seltenheim zu Gewessler: „Grüne haben Teuerung durchrauschen lassen – SPÖ in der Regierung zieht Preisbremse bei Öffis“

Wien (OTS) -

Mit deutlicher Kritik reagiert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim auf die heutigen Aussagen von Grünen-Chefin Gewessler in der Tageszeitung „Heute“. „Die Grünen haben in der Regierung fünf Jahre lang zugesehen, wie die Preise explodiert sind, und die Teuerung einfach durchrauschen lassen. Die SPÖ in der Regierung räumt jetzt den Scherbenhaufen weg, den Gewessler und Co. hinterlassen haben. Wir greifen ein und bekämpfen die Teuerung. Mit der Mietpreisbremse, der Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und der Preisbremse bei Klimaticket und Autobahnvignette machen wir Wohnen, Lebensmittel und Mobilität leistbarer“, so Seltenheim, der betont, dass Klimaticket und Autobahnvignette im kommenden Jahr deutlich unter der Inflation angepasst werden. ****

„Nach der Spritpreisbremse haben SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer und SPÖ-Verkehrsminister Peter Hanke mit der Preisbremse beim öffentlichen Verkehr einen weiteren wichtigen Schritt für leistbare Mobilität gesetzt. Dazu kommen die Verdreifachung des Pendlereuros und die Anhebung der Pendlerpauschale – davon profitieren auch Beschäftigte, die mit den Öffis zur Arbeit fahren. All das hätte es ohne SPÖ in der Regierung nicht gegeben“, so Seltenheim, der betont, dass die Bundesgebühren 2027 eingefroren werden. „Gewesslers große Worte können nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie als Ministerin versagt hat. Im Gegensatz zu den Grünen sorgen wir für Entlastung – die SPÖ ist der Motor im Kampf gegen die Teuerung“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) ls/ff