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AVISO Medientermin: Thalia und Volkshilfe gehen mit „Setze ein Lesezeichen. Buchstaben für alle!“ in die zweite Runde

Verkaufsstart am 2. November, Medientermin am 4. November mit Michael Häupl, Andrea Heumann und Tanja Wehsely sowie Kindern, die die Aktion mit ihren Zeichnungen mitgestalten.

Wien (OTS) - 

Thalia und die Volkshilfe Wien laden zum Medientermin der diesjährigen österreichweiten Aktion „Setze ein Lesezeichen. Buchstaben für alle!“ ein. Der Verkauf der Spenden-Lesezeichen startet bereits am 2. November. Gemeinsam ermöglichen Thalia und die Volkshilfe damit armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Büchern und fördern Lesefreude und Bildungschancen.

Über die Aktion

Die erste Auflage der Aktion zeigte, wie viel Wirkung ein einfaches Lesezeichen entfalten kann: Über 4.000 verkaufte Exemplare brachten 8.300 Euro ein, mit denen armutsbetroffene Kinder in Österreich Zugang zu Büchern erhielten. Nun setzen Thalia und die Volkshilfe die Kooperation fort.

Heuer neu: Die Lesezeichen für die Spendenaktion wurden von Kindern gestaltet. Im Vorfeld konnten sie ihre Zeichnungen beim Lesezeichen-Wettbewerb einreichen, den Thalia bereits zum dritten Mal durchgeführt hat. Rund 1.500 Einsendungen gingen ein. Die drei regulären Gewinnermotive sind bereits seit dem Sommer in den Thalia Buchhandlungen erhältlich, die drei Volkshilfe-Gewinnermotive stehen vom 2. November bis 24. Dezember für je 2 Euro zum Verkauf. Zwei der jungen Kunstschaffenden sind beim Medientermin persönlich dabei und präsentieren ihre Werke.

Teilnehmende:

  • Dr. Michael Häupl, Präsident Volkshilfe Wien
  • Andrea Heumann, Geschäftsführerin Thalia
  • Tanja Wehsely, Geschäftsführerin Volkshilfe Wien
  • Judith Ranftler, Mitglied Geschäftsleitung Volkshilfe Österreich

Auch die jungen Kunstschaffenden und ihre Lesezeichen-Motive können vor Ort kennengelernt werden.

AVISO: Thalia und Volkshilfe gehen mit „Setze ein Lesezeichen. Buchstaben für alle!“ in die zweite Runde



Datum: 04.11.2026, 10:00 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Thalia, Mariahilfer Straße 99, 1060 Wien




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