Presse-Einladung: Personalisierte Medizin aus Seibersdorf – neues Radiopharmaka-Labor wird eröffnet

Wien/Seibersdorf (OTS) -

Seibersdorf Laboratories, eine 100-prozentige Tochter des AIT Austrian Institute of Technology, eröffnet am Montag, 2. November 2026, um 10.15 Uhr das neue Radiopharmaka-Labor am Tech Campus Seibersdorf. Bei der feierlichen Eröffnung sprechen Bundesminister Peter Hanke (Innovation, Mobilität und Infrastruktur) per Videozuspielung, Christoph Kainz (Abgeordneter zum NÖ Landtag in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner), Markus Neumann (Geschäftsführer Seibersdorf Laboratories), Alexander Svejkovsky (Geschäftsführer AIT Austrian Institute of Technology) und Kerstin Rumpelmayr (Geschäftsfeldleiterin Radiopharmaceuticals, Seibersdorf Laboratories). Durch die Veranstaltung führt Cornelia Ertl.

Bitte um Presseakkreditierung bis 30. Oktober 2026: [email protected]

Mit dem hochmodernen Labor- und Produktionsgebäude entsteht eine der größten Produktionsstätten für Radiopharmazeutika in Europa. Die neue Hightech-Infrastruktur erweitert die Kapazitäten für die Entwicklung und internationale Auftragsproduktion innovativer Radiopharmazeutika für die präzise Krebsdiagnostik und gezielte Krebstherapie. Damit stärkt Seibersdorf Laboratories die Voraussetzungen für die Versorgung von Patientinnen und Patienten in Österreich und weltweit.

Für Medienvertreter:innen bietet die Eröffnung eine besondere Gelegenheit

Das neue Laborgebäude kann noch besichtigt werden, bevor die Hochsicherheitsbereiche abgeschlossen werden und der Zugang künftig aus Sicherheits- und Strahlenschutzgründen stark eingeschränkt ist. Einblicke in die hochspezialisierte Laborinfrastruktur sind danach in dieser Form nicht mehr möglich.

Termin & Ort:

Montag, 2. November 2026, 10.15 Uhr

Festsaal der NES (Nuclear Engineering Seibersdorf)

Tech Campus Seibersdorf, 2444 Seibersdorf

Präzisionsmedizin aus Seibersdorf – für Österreich und die Welt

Radiopharmazeutika sind ein wichtiger Baustein der modernen Präzisionsmedizin. Diese Arzneimittel enthalten radioaktive Bestandteile und ermöglichen je nach Präparat präzise diagnostische Untersuchungen oder gezielte therapeutische Anwendungen. Sie können so entwickelt werden, dass sie an bestimmte Strukturen von Tumoren binden und dadurch Tumorherde sichtbar machen oder gezielt behandeln – zum Beispiel bei Prostatakrebs.

Mit dem neuen Labor- und Produktionsgebäude stärkt Seibersdorf Laboratories seine Position als internationaler Entwicklungs- und Herstellungspartner für Pharma- und Biotechnologieunternehmen. Die neue Infrastruktur schafft zusätzliche Kapazitäten für die Entwicklung und Produktion von Radiopharmazeutika für klinische Studien sowie für künftige kommerzielle Anwendungen. Der operative Produktionsbetrieb im Neubau ist ab 2028 vorgesehen.

Der Tech Campus Seibersdorf bietet dafür besondere Voraussetzungen: Das Unternehmen verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit radioaktiven Substanzen, umfassende Strahlenschutzkompetenz und fundiertes regulatorisches Know-how für die pharmazeutische Produktion nach strengen GMP-Qualitätsstandards. Mit der neuen Infrastruktur verbindet Seibersdorf Laboratories diese Expertise mit modernster Technologie und leistet einen Beitrag zur Stärkung des Forschungs- und Technologiestandorts Österreich sowie der europäischen Innovations- und Produktionskompetenz.

Hinweise für Journalist:innen

Akkreditierung und Anmeldung: Bitte bis spätestens 30. Oktober 2026 unter [email protected].

Für den Zutritt zum Tech Campus Seibersdorf ist beim Portier ein gültiger Lichtbildausweis vorzuzeigen. Vom Parkplatz zum Festsaal beziehungsweise zum Laborgebäude sind etwa fünf Minuten Fußweg einzuplanen. Die Sicherheitsunterweisungen und Zutrittsbestimmungen vor Ort sind zu beachten.

Foto- und Videoservice der Austria Presse Agentur (APA)

Die Veranstaltung wird vom APA-OTS-Service fotografisch und filmisch begleitet. Die Links zur Fotogalerie und zum Video werden bereits vor der Veranstaltung bekannt gegeben.

Über Seibersdorf Laboratories

Die Seibersdorf Labor GmbH (Seibersdorf Laboratories) ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen des AIT Austrian Institute of Technology. Das Unternehmen verbindet wissenschaftliche Expertise mit hochspezialisierten Prüf-, Mess- und Analysedienstleistungen für Kunden aus Industrie, Pharma, Forschung und öffentlicher Verwaltung. Zu den Kompetenzfeldern zählen Radioaktivität und Strahlenschutz, chemische Analytik einschließlich Dopingkontrollen, elektromagnetische Verträglichkeit und Hochfrequenztechnik sowie die Entwicklung und Herstellung von Radiopharmazeutika.

Unter dem Leitgedanken „Competence Driven Services“ steht Seibersdorf Laboratories für wissenschaftliche Kompetenz, höchste Präzision und maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Aufgabenstellungen. Ergänzend bietet die Seibersdorf Academy spezialisierte Aus- und Weiterbildungsprogramme an.