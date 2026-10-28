Temu verstärkt proaktive Produktprüfungen nach erfolgreicher Bureau Veritas-Prüfung der Labore

Dublin (OTS) -

Unabhängige Prüfung bestätigt, dass die Labore festgelegte Tests nach europäischen Normen durchführen können. So lassen sich mögliche Compliance-Probleme früher erkennen, noch vor dem Versand.

Temu erweitert seine proaktiven Produktprüfungen um interne Labortests innerhalb der Lager seiner Logistikpartner. Die Grundlage bildet eine unabhängige Prüfung der Labore durch Bureau Veritas.

Die Prüfung bestätigt, dass die Labore technisch in der Lage sind, festgelegte Produkttests nach ausgewählten europäischen Normen durchzuführen. Temu bindet diese Tests in seine Fulfillment-Prozesse ein und erweitert so seine Produktkontrollen. Damit lassen sich mögliche Compliance-Probleme erkennen, bevor ausgewählte Produkte an Kundinnen und Kunden versendet werden.

Bureau Veritas hat die Testgeräte, Räumlichkeiten sowie generelle Bedingungen vor Ort, das technische Personal, die Arbeitsabläufe und die Qualitätssicherungssysteme der Labore geprüft. Dabei wurde bestätigt, dass die Labore die technischen Anforderungen für die vorgesehenen Tests erfüllen.

Die Labore haben ihre Arbeiten aufgenommen und führen Stichprobenkontrollen bei ausgewählten Produkten durch. Diese umfassen Überprüfungen der elektrischen Sicherheit von Elektrogeräten, Qualitätsprüfungen von Textilien sowie Tests auf Einhaltung der geltenden Sicherheitsstandards für Spielzeug. Diese Prüfungen in den Logistikzentren ergänzen die bestehenden Kontrollen vor der Listung und die fortlaufende Beobachtung nach dem Verkauf.

"Unser Ziel ist es, den Standard für die Produktprüfung auf Online-Marktplätzen zu heben, indem Labortests stärker in die Fulfillment-Prozesse integriert werden", sagte ein Sprecher von Temu.

"Dadurch, dass wir die Labore in unsere Abläufe integrieren, können wir mögliche Compliance-Probleme noch vor dem Versand erkennen und beheben. Die Bewertung von Bureau Veritas bestätigt unabhängig die technische Leistungsfähigkeit im geprüften Umfang", so der Sprecher weiter.

Die Labore im Lager ergänzen unabhängige Drittprüfungen und ersetzen nicht die Verantwortung der Verkäufer, dafür zu sorgen, dass ihre Produkte die geltenden gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Die Prüfung durch Bureau Veritas bestätigt die Fähigkeit der Labore, die festgelegten Tests durchzuführen. Sie stellt keine Produktzertifizierung dar.

"Temu arbeitet daran, einen Online-Marktplatz mit einem klaren Fokus auf Qualität und Compliance aufzubauen", sagte ein Sprecher von Bureau Veritas. "In unserer Zusammenarbeit haben wir aus erster Hand gesehen, wie viel Zeit und Engagement die Teams von Temu in den Ausbau ihrer eigenen Produktprüfung investieren."

Temu und Bureau Veritas arbeiten seit 2023 zusammen, unter anderem bei Produkttests, zufälligen Stichprobenkontrollen, Drittprüfungen für Verkäufer und Verkäuferschulungen. Die Zusammenarbeit umfasst Produktkategorien wie Textilien, Elektro- und Elektronikgeräte, Beauty- und Körperpflegeprodukte, Lebensmittelkontaktmaterialien, persönliche Schutzausrüstung und Schmuck.

Temu prüft zudem weitere Kooperationen mit Prüforganisationen, um die eigenen Laborkapazitäten auszubauen und zu stärken.

Die Initiative ist Teil der umfassenden Investitionen von Temu in Produktsicherheit und Compliance. Das Unternehmen plant, im Jahr 2026 weltweit rund 200 Millionen US-Dollar in Compliance und Qualitätssicherung zu investieren, doppelt so viel wie 2025.

Neben den Laboren in seinen Lagern arbeitet Temu mit mehr als 60 unabhängigen Prüfinstituten weltweit zusammen. Außerdem hat das Unternehmen seine Verkäuferschulungen ausgeweitet, darunter eine kürzlich angekündigte Reihe, die Verkäufer mit Test- und Compliance-Experten zusammenbringt. Dort erhalten sie praktische Hinweise zu gesetzlichen Anforderungen, Produkttests und Zertifizierung.

Über Temu

Temu ist eine globale E-Commerce-Plattform, die Verbraucher mit Millionen von Herstellern, Marken und Verkäufern verbindet. Temu ist in mehr als 90 Märkten weltweit tätig und hat es sich zum Ziel gesetzt, erschwingliche, hochwertige Produkte anzubieten, die den Kunden ein besseres Leben ermöglichen.

Über Bureau Veritas

Bureau Veritas ist ein weltweit führender Anbieter von Inspektions-, Business-Assurance- und Laborprüfdienstleistungen. Das Unternehmen hat einen klaren Auftrag: eine Welt des Vertrauens schaffen, indem es verantwortungsvollen Fortschritt sicherstellt. Es will der bevorzugte Partner für die Exzellenz und Nachhaltigkeit seiner Kunden sein und entwickelt Innovationen, die ihnen helfen, Veränderungen zu meistern.

Bureau Veritas wurde 1828 gegründet. Seine 82.000 Mitarbeitenden erbringen Dienstleistungen in 140 Ländern. Die technischen Experten des Unternehmens unterstützen Kunden dabei, Herausforderungen in den Bereichen Qualität, Gesundheit und Sicherheit, Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu bewältigen.