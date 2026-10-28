Mehr Winter, weniger Trubel

Mühlviertel (OTS) -

Mit 77 neuen Apartments am Hochficht, zusätzlichen Pistenkilometern und Investitionen in den nordischen Wintersport bringt die Saison 2026/27 mehrere Neuerungen ins Mühlviertel.

Größte Neuerung ist die Eröffnung der keyone homes Hochficht in Seitelschlag bei Ulrichsberg am 4. Dezember 2026. Vier Häuser mit 77 Apartments und rund 370 Betten schaffen neue Kapazitäten für Paare, Familien und Gruppen. Die Studios und Apartments bieten Platz für zwei bis acht Personen und liegen rund 15 Minuten vom Skigebiet Hochficht entfernt. Zum Angebot gehören ein beheizter Outdoorpool, eine Saunalandschaft, Fitnessbereich, Spielraum sowie Ski- und Radraum. Der flexible Self-Check-in ermöglicht eine unabhängige Anreise.

Auch im alpinen Winterangebot wird investiert. Der Hochficht erweitert sein Pistenangebot nach aktuellem Planungsstand auf 28 Kilometer, modernisiert den Reischa Junior Park und baut die Beschneiungsinfrastruktur aus. Die Sternstein-Lifte in Bad Leonfelden ergänzen das familienfreundliche Winterangebot mit Skifahren, Pistenskitouren und eigenen Tourengeher-Abenden.

Parallel wird der nordische Winter gestärkt. Im Nordischen Zentrum Böhmerwald in Schöneben wird das Loipenhaus modernisiert und die Infrastruktur rund um den Langlauf weiterentwickelt. In der Sportarena Liebenau ergänzt Laser-Biathlon das Angebot.

Abseits der Piste zeigt sich eine weitere Stärke des Mühlviertler Winters: Schneeschuh- und Winterwandern, Pferdeschlittenfahrten, Alpaka-Wanderungen, Pistenskitouren oder Eisbaden in den Naturflussbädern sorgen für Abwechslung jenseits klassischer Wintersportangebote. Außergewöhnlich ist etwa das Bergaufrodeln am Viehberg in Sandl.

Ergänzt wird das Aktivangebot durch Wellness, Kulinarik und Advent. Die Day-Spa-Angebote der Region sind erstmals gebündelt abrufbar, Bio.Genuss Mühlviertel-Donau bringt regionale Produkte und ihre Produzenten näher. Adventmärkte wie der Schlägler Advent und der Weinberger Schloss Advent setzen zusätzliche winterliche Akzente. Alle Winter- und Silvesterveranstaltungen sind auf www.muehlviertel.at zusammengefasst.

Winter auf Mühlviertlerisch heißt nicht höher, schneller, weiter, sondern Winter mit Charakter – familienfreundlich, naturnah, ruhig und vielseitig.