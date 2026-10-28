Zurück zur Natur, hin mit der Bim: Neue Naturgräber in Liesing

Wien (OTS) -

Die Nachfrage nach naturnahen Bestattungsformen steigt seit Jahren kontinuierlich Auf den 46 Friedhöfen der Friedhöfe Wien ist mittlerweile etwa jede siebte neu erworbene Grabstelle ein Naturgrab. Mit dem Strauchgrab und dem Liesinger Urnengärtchen erweitert Friedhöfe Wien das Angebot naturnaher Bestattungsformen nun um zwei neue Anlagen am Friedhof Liesing.

Unter dem Motto „Zurück zur Natur, hin mit der Bim“ schaffen Friedhöfe Wien naturnahe Ruhestätten mitten in der Großstadt. Mit der Eröffnung der beiden Anlagen am Friedhof Liesing erweitert sich das Angebot auf zehn Naturgrabarten auf neun Friedhöfen.

Mittlerweile sind 14 Prozent der neu vergebenen Grabstellen Naturgräber.

„Als Wiener Stadtwerke stehen wir für eine Infrastruktur, auf die sich die Wienerinnen und Wiener verlassen können – heute und in Zukunft. Mit den neuen Naturgräbern in Liesing verbinden wir eine verlässliche öffentliche Daseinsvorsorge mit nachhaltiger Stadtentwicklung und dem Schutz der Artenvielfalt“, so Monika Unterholzner, stellv. Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke.

Friedhof Liesing: Strauchgräber und Liesinger Urnengärtchen

Mit dem Strauchgrab erweitert Friedhöfe Wien das Angebot am Friedhof Liesing um 377 naturnahe Grabstellen. Die von Sträuchern geprägte Anlage steht symbolisch für den Kreislauf des Lebens und schafft einen würdevollen Ort des Erinnerns.

Neu im Angebot ist zudem das Liesinger Urnengärtchen, die zehnte Naturgrabart der Friedhöfe Wien. Die 36 halbrund angeordneten Grabstellen bilden einen geschützten, gärtnerisch gestalteten Erinnerungsort. Eine zentrale Gedenkstätte mit Gravursteinen ermöglicht individuelles Gedenken direkt bei den Grabstellen.

Pro Grabstelle können zwei Urnen beigesetzt werden. Besonderes Merkmal der Anlage sind die eigens angelegten Totholzhecken. Sie dienen als Ablageort für Kranzgebinde und bieten zugleich wertvollen Lebensraum für Insekten, Vögel und Kleintiere.

„Immer mehr Menschen wünschen sich eine naturnahe letzte Ruhestätte. In Liesing haben wir nun über 400 naturnahe Grabstellen geschaffen. Besonders stolz sind wir auf die mittlerweile zehnte Naturgrabart, das neue Liesinger Urnengärtchen. Damit erweitern wir die Vielfalt an Bestattungsmöglichkeiten in Wien und schaffen würdevolle Orte des Erinnerns im Kreislauf des Lebens,“ so Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien GmbH.

Naturgräber fördern Artenvielfalt

Naturgräber sind weit mehr als eine Form der letzten Ruhestätte: Durch ihre naturnahe Gestaltung schaffen sie wertvolle Lebensräume für Pflanzen, Insekten und Vögel und leisten einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität in der Stadt. Die Bepflanzung erfolgt auf Grundlage einer von der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) zusammengestellten Pflanzenliste. Sie berücksichtigt besonders tier- und insektenfreundliche Arten und unterstützt damit die biologische Vielfalt auf dem Friedhof.

Neben ihrem Beitrag zur Artenvielfalt sind Friedhöfe auch wichtige Klimaräume in der Stadt. Eine Studie des Austrian Institute of Technology (AIT)* zeigt, dass sie durch ihre großzügigen Grünflächen die Umgebungstemperatur lokal um bis zu drei Grad Celsius senken können. Zudem verfügen Friedhöfe über ein Versickerungspotenzial von bis zu 70 Prozent und unterstützen damit ein nachhaltiges Regenwassermanagement.

Pressefotos zum Download: https://www.friedhoefewien.at/pressefotos

*Siehe: AIT-Studie: Analyse des Abkühlungspotenzials Wiener Friedhöfe und ihr Einfluss auf das Stadtklima

Über die Friedhöfe Wien GmbH:

Gegründet im Jahr 1902 und seit 2008 Teil der Wiener Stadtwerke GmbH, betreut die Friedhöfe Wien GmbH mit rund 400 Mitarbeiter*innen über 550.000 Gräber auf 46 von 55 Friedhöfen in Wien. Der Grundsatz „Ein Friedhof ist mehr als eine Begräbnisstätte“ steht im Zentrum des Handelns und soll Trost schenken, Trauer lindern sowie Erinnerung und Begegnung schaffen. Der Gärtnereibetrieb, das Krematorium und die Steinmetzwerkstätte bieten ein pietätvolles Rundumservice im Trauerfall. Darüber hinaus wird zur Erhaltung der städtischen Grünflächen beigetragen und auf einer Gesamtfläche von etwa 5,2 km² ein wertvolles Naherholungsgebiet geschaffen. Mehr Infos unter https://www.friedhoefewien.at.



Besichtigungen Naturgrabanlagen Friedhöfe Wien

Wer sich vorab ein Bild von naturnahen Bestattungsformen machen möchte, kann die Naturgrabanlagen der Friedhöfe Wien im Rahmen kostenloser Besichtigungen kennenlernen.

Datum: 01.11.2026, 10:00 Uhr - 01.11.2026, 13:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Friedhöfe Wien

URL: https://www.friedhoefewien.at/darf-s-ein-naturgrab-sein